«СМП банк» Ротенбергов может купить долю в «Акванике» Геннадия Тимченко

Нижегородская «Акваника» принадлежит «Волга груп» бизнесмена Геннадия Тимченко Максим Стулов / Ведомости

СМП банк» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов подал ходатайство на приобретение доли в производителе безалкогольных напитков «Акваника», сообщила Федеральная антимонопольная служба. Решение по ходатайству пока не вынесено, следует из ее сообщения.

Нижегородская «Акваника» принадлежит «Волга груп» бизнесмена Геннадия Тимченко, по данным ЕГРЮЛ на 10 мая 2017 г. «Волга груп» «объединяет инвестиции в компании, работающие в области энергетики, транспорта, финансов, в потребительском секторе и в сфере недвижимости», сказано на ее сайте. «Акваника» с 2014 г. находится в санкционном списке США в отношении физических и юридических лиц после включения украинского Крыма в состав России; в таком же списке и «СМП банк».

Компания Тимченко инвестировала в производство напитков в 2011 г. около 4 млрд руб. (см. врез). Проектная мощность – до 500 млн л в год. Компания выпускает бутилированную воду Aquanika, соки Mugo, безалкогольные напитки «Министерство газировки»; летом 2016 г. компания также начала розлив кваса под брендом «Иванов квас».

Сейчас, по оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость всего бизнеса «Акваники» не превышает 1,5 млрд руб. Компания убыточна, поясняет он. Выручка ООО «Акваника», по данным «СПАРК-Интерфакса», за 2015 г. упала на 22,7% до 598,9 млн руб., чистый убыток при этом сократился до 769 млн руб. с 1,7 млрд руб. годом ранее, в основном благодаря резкому сокращению прочих расходов.

«Акваника» вложила колоссальные средства в завод, но продажи пока идут плохо, ее бренды слабо представлены в торговых сетях, знает топ-менеджер компании-конкурента. Чтобы раскрутиться в категории воды и напитков, надо было запустить агрессивную рекламную кампанию, но этого сделано не было, что говорит о неверной маркетинговой стратегии, рассуждает он. По его мнению, стоимость компании можно оценить по цене подержанного оборудования – $20–30 млн.

Гендиректор «Акваники» Владимир Иванов переадресовал «Ведомости» за комментариями о возможной сделке с «СМП банком» к «Волга груп», поскольку это не операционный вопрос. Представитель «Волга груп» говорит, что «пока решений не принято», изменений в структуре собственников «Акваники» не было.

По словам человека, близкого к одной из сторон переговоров, сейчас идут переговоры между сторонами, «СМП банку» интересно инвестировать в «Акванику». Пока речь идет о «значительном пакете», знает он. Но его размер он не назвал. Контроль за компанией, по его данным, останется у «Волга груп».

Откуда пришла вода​ Владелец «Волга груп» Геннадий Тимченко в интервью ТАСС в 2014 г. рассказал о том, как получил «Акванику»: «Мой знакомый параллельно занимался несколькими проектами и в итоге попал на крупную сумму, потерял большие деньги. А я помогал ему финансами. В какой-то момент товарищ сказал: «Извини, не могу расплатиться. Хочешь – забирай бизнес». Так неожиданно для себя я стал производителем воды. Но тема мне близка, это же вопрос продовольственной безопасности страны».

Переговоры идут, подтверждает другой источник, близкий к одной из сторон: «Но пока не определены конкретные параметры возможной сделки».

Доля «Акваники» на рынке невелика. По питьевой, минеральной воде и безалкогольным напиткам она находится в пределах 1–5%, говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Дмитрий Петров.

В целом рынок безалкогольных напитков сокращается в последние два года, так как эта продукция не относится к товарам первой необходимости, отмечает Петров: в 2015 г. рынок сократился на 10–15% в зависимости от сегмента, по итогам 2016 г. также было падение, хотя и меньшее.

Представитель «СМП банка» от комментариев отказался.