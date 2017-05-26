Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Больше половины не платить
«Аэрофлот» не отдаст больше половины прибыли
Директора «Аэрофлота» не поддержали идею миноритариев заплатить 75% чистой прибыли – 28,05 млрд рублей
- Владимир Штанов
- / Ведомости
В случае утверждения это будут рекордные дивиденды «Аэрофлота»
Аэрофлот
Совет директоров «Аэрофлота», прошедший 25 мая, рекомендовал собранию акционеров, намеченному на 26 июня, направить на выплату дивидендов по итогам 2016 г. 50% полученной прибыли по МСФО – 17,48 руб. на одну акцию или в целом 19,4 млрд руб. Это следует из сообщения компании.
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