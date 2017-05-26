Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Юнипро» подстраховалась
Ремонт Березовской ГРЭС может затянуться
На восстановление аварийного энергоблока может потребоваться на несколько месяцев больше, чем ожидалось. Но «Юнипро» застраховала этот риск
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС «Юнипро» может быть перенесен на несколько месяцев
Березовской ГРЭС
Срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС «Юнипро» может быть перенесен на несколько месяцев – на II–III квартал 2019 г., рассказали «Ведомостям» два участника недавних встреч компании с инвесторами. До этого он планировался на начало 2019 г. Получение платежей за мощность третьего энергоблока в 2018 г. не ожидается, сказал «Ведомостям» представитель «Юнипро».
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