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Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Юнипро» подстраховалась

Ремонт Березовской ГРЭС может затянуться

На восстановление аварийного энергоблока может потребоваться на несколько месяцев больше, чем ожидалось. Но «Юнипро» застраховала этот риск

Срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС «Юнипро» может быть перенесен на несколько месяцев – на II–III квартал 2019 г., рассказали «Ведомостям» два участника недавних встреч компании с инвесторами. До этого он планировался на начало 2019 г. Получение платежей за мощность третьего энергоблока в 2018 г. не ожидается, сказал «Ведомостям» представитель «Юнипро».

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