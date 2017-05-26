Ремонт Березовской ГРЭС может затянуться

На восстановление аварийного энергоблока может потребоваться на несколько месяцев больше, чем ожидалось. Но «Юнипро» застраховала этот риск

Срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС «Юнипро» может быть перенесен на несколько месяцев Березовской ГРЭС

Срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС «Юнипро» может быть перенесен на несколько месяцев – на II–III квартал 2019 г., рассказали «Ведомостям» два участника недавних встреч компании с инвесторами. До этого он планировался на начало 2019 г. Получение платежей за мощность третьего энергоблока в 2018 г. не ожидается, сказал «Ведомостям» представитель «Юнипро».