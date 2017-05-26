Агропром
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Импортеры недольют в бюджет

Минфин решил не доначислять задним числом акцизы импортерам вин с защищенной географией

Для этого будут внесены изменения в законодательство

Минфин считает несправедливым доначисление сумм акциза за прошлые периоды импортерам вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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