Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Импортеры недольют в бюджет
Минфин решил не доначислять задним числом акцизы импортерам вин с защищенной географией
Для этого будут внесены изменения в законодательство
- Екатерина Бурлакова
- / Ведомости
В начале мая Минфин подписал приказ о том, что такие импортные вина больше не смогут пользоваться пониженной ставкой акциза
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин считает несправедливым доначисление сумм акциза за прошлые периоды импортерам вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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