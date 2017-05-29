Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Табак дороже алкоголя
Введение ЕГАИС может стоить табачной отрасли 47 млрд рублей
Эти деньги не сделают отрасль более прозрачной, считают игроки рынка
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Вместо ЕГАИС «Табакпром» предлагает маркировать табачные изделия
Е. Егоров / Ведомости
Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром» в письме президенту Владимиру Путину выразила сомнение, что стоит распространять Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) на производство и розничные продажи табачной продукции, и предложила вместо этого маркировать табачные пачки.
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