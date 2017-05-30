Заводы UC Rusal в Хакасии на час остались без электричества

Уже спустя полчаса работа подстанции «Означенное» была частично восстановлена ФСК «МЭС Сибири»

В понедельник утром в Хакасии из-за ошибки персонала отключилась подстанция на 500 кВ «Означенное», входящая в филиал ФСК «МЭС Сибири». Об этом сообщило Минэнерго. В результате были обесточены подстанции на принадлежащих UC Rusal Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах. Снижение нагрузки на заводы составило 1433 МВт, сообщило Минэнерго, был зафиксирован сбой технологических процессов. Расследование причин аварии ведет специальная комиссия, его итоги будут известны позже, сказал представитель ФСК.