Минюст Украины арестовал акции «Газтранзита», принадлежащие «Газпрому»

Стоимость акций несущественна, а других активов у «Газпрома» на Украине нет, заявляет концерн

У Украины мало шансов взыскать с «Газпрома» сумму штрафа за рубежом, уверен концерн ALEXANDER ZOBIN / AFP

Минюст Украины арестовал 40,2%-ную долю «Газпрома» в украинском «Газтранзите», уведомление об этом российская компания получила 12 мая, говорится в отчете «Газпрома». В мае минюст Украины открыл исполнительное производство против «Газпрома», пытаясь взыскать 394,7 млрд руб. (с учетом суммы исполнительного сбора – 17,2 млрд руб.).

Минюст исполняет решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который оштрафовал «Газпром» на 179,4 млрд руб. ($3 млрд) в январе 2016 г. за нарушение экономической конкуренции, и еще столько же составили пени за невыполнение решения: у сторон есть разногласия по договору о ценах на газ по контрактам начиная с 2009 г.

АМКУ занялся изучением деятельности «Газпрома» по требованию кабинета министров Украины. «Газпром» занимает монопольное положение на рынке услуг по транзиту газа по территории Украины, подчеркивал комитет. «В течение 2009–2015 гг. «Газпром» постоянно нарушал условия контракта с «Нафтогазом Украины» и игнорировал любые обращения по приведению условий сотрудничества к экономически обоснованным и взаимовыгодным», – объяснял комитет.

«Газпром» пытался оспорить решение АМКУ в судах различных инстанций вплоть до Верховного суда Украины, но не преуспел. В апреле АМКУ направил в минюст требование о принудительном взыскании.

«Газпром» изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав», – говорит его представитель. Компания оценивает шансы Украины взыскать его имущество за пределами страны как весьма незначительные, сообщил в среду в ходе телеконференции замначальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец. У «Газпрома» нарушений на украинском рынке не было, продолжает он. «Мы не является монополистом на рынке Украины. Тем не менее решение принято. «Газпром» исчерпал практически все возможности по обжалованию этого решения внутри Украины. И теперь формально проводится процедура принудительного взыскания этого штрафа <...> Мы будем обжаловать любые шаги Украины, если они будут предприниматься, по попыткам взыскания этой суммы за пределами страны», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Доля в «Газтранзите» для «Газпрома» – несущественный актив, говорит источник, близкий к одной из сторон спора. 40,2% «Газтранзита» принадлежит «Нафтогазу Украины», 19,56% – у турецкой Turusgas.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук сомневается, что у «Газтранзита» есть существенные активы на Украине, которые могут быть арестованы. «Газтранзит» сложно оценить: он непубличный, сумма чистых балансовых активов – $50 млн по текущему курсу, говорит аналитик БКС Кирилл Таченников.

Промежуточное решение Стокгольмский трибунал удовлетворил требование «Нафтогаза Украины» о пересмотре цены в контракте на поставку газа с «Газпромом» с учетом рыночных условий, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Нафтогаз». МИД Украины сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт газа. «Решение посвящено решению принципиальных юридических вопросов и не содержит в себе каких-либо конкретных цифр», – сказал Сергей Кузнец. Арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня.

Арест акций предполагает запрет регистратору вносить записи в реестр акционеров, по сути, «Газпром» не сможет ими распоряжаться, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Оспорить арест можно в местном суде, но этот процесс небыстрый, на время суда арест останется, говорит юрист, к тому же шансы по оспариванию небольшие. Стороны могут инициировать переговоры о разрешении спора по договору о защите инвестиций (подписан Россией и Украиной в 1998 г.), продолжает он. Если не договорятся в течение шести месяцев, то могут обратиться в Международный третейский суд.

«У «Газпрома» нет и никогда не было имущества, сопоставимого по стоимости штрафа. Стоимость арестованных судебными приставами акций «Газтранзита» существенно меньше. Она несопоставима. Иного имущества на территории Украины «Газпром» не имеет», – отметил на телеконференции представитель «Газпрома».

Сейчас в суде рассматриваются взаимные претензии компаний друг к другу. По состоянию на начало апреля 2017 г. взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около $45,7 млрд и $17,9 млрд соответственно, сообщил «Интерфакс» (см. врез).