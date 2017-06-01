Железнодорожные операторы просят правительство сохранить льготы по налогу на движимое имущество

Иначе это негативно скажется на инвестпрограмме и приведет к росту цен на их услуги

Операторы и так несут дополнительную нагрузку из-за списания вагонов по сроку службы и высокой стоимости нового подвижного состава Андрей Гордеев / Ведомости

В ноябре 2016 г. был принят закон, согласно которому с 1 января 2018 г. налоговые льготы на имущество для транспортных компаний отменяются. Таким образом, налоговые затраты вырастут на 2%. Но льгота будет действовать, если региональные власти примут соответствующий закон. Сейчас организации освобождаются от налогообложения полной стоимости движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 г. в качестве основных средств.

Десятого мая 2017 г. председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Константин Засов направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо с просьбой не применять новый порядок к железнодорожным операторам. С документом удалось ознакомиться «Ведомостям». Представитель Дворковича получение письма подтвердил, пояснив, что вопрос находится в проработке Минфина и Минэкономразвития (их представители не ответили на запросы). Исполнительный директор СОЖТа Алексей Дружинин заметил, что отмена льгот по налогу повысит стоимость содержания вагона. Засов пишет, что значительная часть нового подвижного состава эксплуатируется на условиях лизинга, а без льгот в ряде случаев существенно изменятся суммы лизинговых платежей. Невозможность применения льготы негативно повлияет на инвестиционную политику компании, говорится в письме: «Указанные факторы неизбежно повлияют на рост цены услуг транспортных организаций для потребителей, в первую очередь – для региональных грузовладельцев».

Оценка РЖД 11,1 млрд руб. на столько могут увеличиться платежи РЖД по налогу на движимое имущество, если ни один субъект не примет льготу, говорил президент РЖД Олег Белозеров

Если с 1 января 2018 г. применение льготы будет передано в полномочия субъектам, то по умолчанию действовать она не будет, а компании, зарегистрированные в разных регионах, окажутся в неравных условиях по отношению друг к другу, считает президент группы компаний «Новотранс» (входит в СОЖТ) Константин Гончаров: «Для тех, кто с 2013 г. обновил свой фонд, это выразится в существенном росте налогов, как следствие, в удорожании стоимости продукции и услуг предприятий». По его мнению, собственники компаний попытаются перевести регистрацию юридического лица в регионы, где примут законы о льготном налогообложении, поскольку с движимого имущества налог исчисляется по месту нахождения головной организации. Из-за дефицита бюджетов регионы могут отказаться от принятия такого закона. По оценке «Новотранса», при изменении порядка начисления части налогов нагрузка для компании увеличится на сумму около 3 млн руб.

Операторы и так несут дополнительную нагрузку из-за списания вагонов по сроку службы и высокой стоимости нового подвижного состава, отмена льгот приведет к новым издержкам, говорит представитель Первой грузовой компании (ПГК). В ПГК (парк вагонов – более 170 000) сумма налоговых выплат с учетом действия льготы достигает 870 млн руб., или 1% от выручки. Без учета послабления выплаты вырастут в 2 раза, заметил старший аналитик АКРА Александр Гущин.

Если рентабельность имущества операторов в регионах пострадает, то лишь минимально, так как рост операторских ставок позволит нивелировать негативный эффект, считает руководитель управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности «ВТБ капитала» Елена Сахнова.