Минфин США ввел санкции против Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова

Предположительно ее «дочка» поставляла топливо в КНДР в обход санкций против этой страны

Американские санкции вряд ли сильно повлияют на ННК Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова попала под санкции США, следует из материалов, опубликованных минфином США. Эти санкции связаны с КНДР. В санкционный список включены ННК, ее структура – «ННК Приморнефтепродукт», а также Ardis-Bearings LLC и Игорь Мичурин, связанный с Korea Tangun Trading Corporation.

«Компания подписала контракт на поставки нефти в КНДР и предположительно поставила туда нефтепродуктов на сумму более $1 млн. ННК также могла быть вовлечена в схемы по обходу санкций в отношении КНДР», – поясняется в сообщении минфина США (его цитирует «Интерфакс»).

Получить комментарии Худайнатова не удалось. Банкир, к которому компания приходила за кредитом, говорит, что санкции не ухудшают финансового положения ННК: у компании и так высокая долговая нагрузка, так что очереди из желающих дать ННК денег в долг нет.

Санкции предполагают блокировку всех активов ННК в США и счетов компании, запрет на платежи в долларах и запрет американским гражданам вести дела с ННК и «ННК Приморнефтепродуктом», говорит партнер Tertychny Partners Иван Тертычный.

ТЭК под санкциями В 2014 г. США ввели санкции против «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Газпром нефти», «Новатэка». Кроме того, персональные санкции были введены против главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Головная компания ННК – бермудская Alliance Oil. В 2016 г. холдинг добыл 2,3 млн т нефти. Общий долг Alliancе Oil на конец марта 2017 г. был $2,1 млрд плюс проценты $417 млн. $1 млрд из этой суммы надо погасить в 2017–2018 гг., следует из отчета компании. Чистая прибыль за январь – март 2017 г. – $46,7 млн, а на счетах компании было еще $176,8 млн. Долговая нагрузка превышала 5 EBITDA. У кого и сколько занимала Alliance Oil и ее дочерние общества, в отчете компании не уточняется.

В марте предправления ВТБ Андрей Костин рассказывал РБК, что банк заинтересован в расширении числа акционеров компании, «тем более если они могут привлечь новые деньги, или ноу-хау, или рынки». «Просрочек по долгу у ННК нет, но долги могли быть реструктурированы», – сказал Костин, сумму долга он не назвал.

Как рассказывали источники «Ведомостей», сейчас Худайнатов ищет партнера в компанию. Переговоры ведутся в том числе с несколькими иностранными претендентами, говорили собеседники.

Вряд ли американские санкции окажут какое-то существенное влияние на деятельность компании, сказал аналитик «Атона» Александр Корнилов. Основной долг у компании – рублевый, валютный долг есть лишь у НК «Альянс», одной из «дочек» ННК, напоминает Корнилов. Санкции могут негативно отразиться на планах компании привлечь новый долг в иностранных банках или на публичном рынке, но она вряд ли планировала выпуск новых евробондов с учетом их текущего финансового положения, отмечает эксперт.