«Газпром нефть» получит норвежские активы OMV

OMV Norge OMV Norge

«Газпром нефть» войдет в норвежские активы OMV в ходе сделки с «Газпромом», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена правления концерна Всеволода Черепанова. Какие конкретно активы и на каких условиях получит «Газпром нефть», он не сказал. Представители «Газпрома», «Газпром нефти» отказались от комментариев.

«Газпром» обменивается активами с OMV по договору от 2016 г. OMV должна получить 24,98% в Ачимовских месторождениях «Газпрома», а тот сможет разрабатывать некоторые участки в Северном море (компания получит 38,5% в OMV Norge).

В Северном море у OMV Norge 32 лицензии. На пяти участках ведется добыча (67 000 барр н. э. в сутки за январь – сентябрь 2016 г.). «Газпром нефти» нужно диверсифицировать источники выручки и расширить географию стран, где ведется добыча, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По итогам прошлого года на долю зарубежных активов «Газпром нефти» пришлось 1,88 млн т, или 2,2% от общей добычи компании. В 2016 г. компания добыла 59,85 млн т нефти и 32,8 млрд куб. м газа. Российские проекты выглядят более привлекательно по рентабельности, чем норвежские, уверен Полищук. «Полагаю, что норвежские активы в начальной стадии, они долгосрочные и не потребуют больших инвестиций в ближайшие годы», – говорит эксперт.

У «Газпром нефти» есть шельфовые проекты («Приразломная», которая в июле будет остановлена на три месяца на плановый ремонт), но компании нужно больше экспертизы при работе на шельфе, сходятся во мнении аналитики БКС и «Атона» Кирилл Таченников и Александр Корнилов.

В начале года «Газпром нефть» и индийская ONGC подписали рамочное соглашение о сотрудничестве на шельфе. Подробности тогда рассказывал министр энергетики Александр Новак: стороны должны будут рассмотреть возможность геологоразведки на Долгинском нефтяном месторождении на шельфе Баренцева моря. В 2016 г. «Газпром нефть» также начала обсуждать с CNOOC возможности совместной разработки месторождений на российском шельфе. Об этом рассказывал тогда предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Получив наработки на шельфе Норвегии, «Газпром нефть» вполне может использовать полученную экспертизу на шельфе Арктики, говорит Корнилов.