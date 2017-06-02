Enel начала новый поиск покупателей на Рефтинскую ГРЭС

Самая крупная станция компании Enel – Рефтинская ГРЭС в Свердловской области Enel

Enel начинает новый раунд сбора заявок на продажу Рефтинской ГРЭС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Enel Франческо Стараче. По его словам, другие станции компания продавать не планирует.

Enel приобрела долю в «Энел Россия» (бывшая ОГК-5) в 2007 г. за 85 млрд руб. (около 2,4 млрд евро). Самая крупная станция компании – Рефтинская ГРЭС в Свердловской области (мощность станции – 3,8 ГВт, или 40% установленной мощности компании) работает на угле Экибастузского месторождения, которое расположено в Казахстане.

Причиной продажи Рефтинской станции остаются сложности с поставками угля. Компания объясняет свое решение стратегией планомерного ухода от угольной генерации и перехода к ВИЭ. Поскольку компания только начала процесс продажи, даты его окончания гендиректор Enel не называет. В апреле «Энел Россия», 56,4% которой принадлежит итальянской Enel, впервые выставила на продажу одну из четырех своих ГРЭС – Рефтинскую. Тогда ее покупкой интересовались «Интер РАО», Сибирская генерирующая компания (СГК), китайская Huadian. Российские компании предлагали за Рефтинскую ГРЭС 13–15 млрд руб. Huadian была готова заплатить до 30 млрд руб., но, узнав о ценах, обсуждаемых с другими претендентами, взяла паузу.

Стоимость актива, выставляемого на продажу Enel, действительно завышена, считает генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров. Из-за этого интерес к нему потеряли, по его словам, и китайские компании. «Они думали, что это цена за всю компанию, – такая у меня информация», – говорит он. «Если будет понятный и прозрачный процесс, будем участвовать», – сказал «Интерфаксу» контролирующий СГК бизнесмен Андрей Мельниченко. Получить комментарии «Интер РАО» в четверг вечером не удалось.

В период приватизации РАО ЕЭС «Энел Россия» покупала пакет акций ОГК-5, исходя из $700 за 1 кВт, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Оценка станции $13–15 млрд – это $70 за 1 кВт, что более чем в 4 раза меньше цены покупки. Даже в рублевом эквиваленте это самая низкая оценка активов в электроэнергетике за последние годы в части реальных сделок купли-продажи, говорит она. Ключевая проблема станции – зависимость от казахстанских углей и соответствующий валютный риск, влияющий на издержки электростанции. За исключением 2015 г., станция занимала хорошее положение на рынке за счет использования дешевого топлива, заключает она.