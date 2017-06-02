Минсельхоз существенно понизил прогноз урожая в 2017 году

Зерна все равно много Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в 2017 г. до 100–105 млн т из-за неблагоприятной погоды, заявил «Интерфаксу» министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Ранее Минсельхоз прогнозировал урожай на уровне 110 млн т.

В некоторых регионах погода правда повлияла на состояние посевов: в мае заморозки затронули Верхнее Поволжье и Черноземье, наводнения прошли на Ставрополье и в Адыгее, напоминает гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко. В целом он оценивает состояние озимых культур как «хорошее»: почва обеспечена влагой. «Прозерно» прогнозирует, что Россия соберет 112,8 млн т зерна, включая 67,1 млн т пшеницы. Прогноз аналитического центра «Совэкон» – 115 млн т. Погода в мае на юге, в Поволжье, Центральной России была более холодной и влажной, чем обычно, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов: «Ситуация не идеальная, но не трагическая».

По данным Минсельхоза, яровые зерновые культуры на 1 июня посеяны на 28,3 млн га, или 91,2% к прогнозу. Темп сева яровых пока отстает от прошлогоднего, но к моменту уборки площади посевов могут оказаться даже выше, полагает Петриченко.

Хоть минсельхоз и прогнозирует более низкий урожай, чем в 2016 г. – тогда собрали рекордные 120,7 млн т, – зерна на рынке будет много: переходящие запасы ожидаются самые высокие за последние годы – 23,9 млн т, по данным аналитиков.

По мнению Ткачева, Россия сможет вывезти 35–37 млн т зерна в новом 2017/18 сельхозгоду (длится с июля по июнь). Сизов ожидает экспорт на уровне 39,9 млн т, что станет новым рекордом. Производители окажутся в сложной ситуации, отмечает Сизов: в этом сезоне они ждали роста цен и готовы были перенести запасы на следующий, когда производство будет ниже. Скорее всего, этого не произойдет, считает он: год снова будет урожайным, что, в свою очередь, может оказать давление на внутренние цены и привести к панической распродаже зерна даже с учетом высокого прогноза по экспорту.