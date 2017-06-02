Philips соберет УЗИ-аппараты и томографы в Подмосковье

Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: Philips сделает УЗИ в России

До сих пор иностранные компании не локализовали производство сложной измерительной техники Андрей Гордеев / Ведомости

Производитель медтехники и осветительных приборов Philips начнет собирать медицинские ультразвуковые системы (УЗИ) и компьютерные томографы в городе Истре Московской области. Соглашение об этом компания подписала с губернатором области Андреем Воробьевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Производство будет локализовано на базе «Рентгенпрома», входящего в группу «Амико», рассказал представитель Philips. Представитель «Амико» подтвердил наличие соглашения, не уточнив, на какой срок оно заключено. Представитель Philips отказался назвать, какова будет локализация сборки.

Инвестиции в проект стороны не раскрыли. Вероятно, речь идет примерно о $2–3 млн со стороны Philips, полагает руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов: завод строить не нужно, но компании придется потратиться на экспертизы, контроль качества, помощь в наладке оборудования.

Philips планирует поставлять аппараты УЗИ и томографы в российские частные и государственные клиники, говорит представитель компании. По его словам, сборку систем УЗИ Philips начнет уже в июле 2017 г., а томографов – к IV кварталу 2017 г.

Первое оборудование поступит в больницы и клиники в III квартале 2017 г., надеется представитель Philips: в год планируется выпускать до 150 аппаратов УЗИ и 10 томографов, впоследствии производство может быть увеличено. Оборудование Philips, произведенное в России, составит половину портфеля ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России.

До сих пор иностранные компании не локализовали производство сложной измерительной техники, говорит Демидов. По его словам, намерения были у Gеneral Electric (GE) Healthcare, но компания так их и не реализовала. Такой шаг со стороны Philips говорит о желании компании укрепить позиции на российском рынке, поскольку это позволит ей получить преференции локального игрока при госзакупках, продолжает Демидов.

В 2015 г. GE вложила $10 млн в строительство завода для производства диагностического медицинского оборудования, писал ранее Vademecum: его запуск планировался на середину 2016 г. Завод GE скоро заработает, уточнил представитель Воробьева, также завод в Дубне строит и американская Varian Medical Systems. Соглашение с последней о локализации медицинского оборудования для лучевой терапии правительство Московской области подписало на ПМЭФ в 2016 г.

По данным Quintiles IMS, российский рынок томографов в 2016 г. упал на 6% до 5,3 млрд руб., рынок УЗИ-оборудования вырос на 18% до 6,9 млрд руб. (см. график).

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