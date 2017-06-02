Петербуржцы стали больше тратить

В продовольственной рознице покупатели ведут себя очень рационально и обращают внимание на цену Евгений Разумный / Ведомости

Ритейлеры заметили оживление спроса. Покупательское настроение улучшается, констатирует директор «К-рауты» Артем Тараев. По его словам, в начале кризиса спрос перераспределялся в более низкие ценовые категории, а сейчас покупатели отдают предпочтение более качественным и дорогим материалам для ремонта. Но значительного роста спроса в этом году Тараев не ждет.

На что потратить

«Можно с уверенностью говорить об оживлении потребительского спроса и уменьшении страхов», – подтверждает директор бизнес-направления «Продукт» интернет-ритейлера «Юлмарт» Олег Пчельников. «Юлмарт» показал рост на 10% в мелкой бытовой технике и на 30–50% – по промтоварным категориям (шины, масла, подгузники и гигиена, хозтовары, парфюмерия и косметика и т. п.). Средний чек снизился на 20% при увеличении частоты покупок на 25%, в первую очередь за счет FMCG, передал он через пресс-службу.

По словам гендиректора СТД «Петрович» Евгения Мовчана, в петербургских магазинах сети средний чек в январе – апреле остался на уровне прошлого года. Аномально холодная весна примерно на месяц сдвинула начало строительного сезона, когда растет спрос на общестроительные и отделочные материалы, объясняет он.

Продажи автомобилей в Петербурге за четыре месяца, по данным «Auto-Dealer-СПб», выросли на 3%, а в апреле – на 6%. Гендиректор агентства Михаил Чаплыгин объясняет рост реализацией отложенного спроса. Строящегося жилья петербуржцы в I квартале 2017 г. купили на 20% меньше, чем годом раньше (870 000 против 1,1 млн кв. м соответственно), подсчитали в «Петербургской недвижимости», по сравнению с I кварталом 2015 г. продажи выросли на 9%.

Оборот розничной торговли в Петербурге не падает уже два месяца: в апреле он составил 105,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах соответствует апрелю 2016 г., а в марте вырос на 1,3%. С начала года он снизился на 0,4%, за 2016 г. вырос на 0,1%. Обороты сетей растут за счет непродовольственных товаров, траты на которые, по данным Петростата, в марте выросли на 3,7% по сравнению с мартом 2016 г. до 68,6 млрд руб., а в апреле – на 1,5% до 67,9 млрд руб. Продажи продовольствия в марте, напротив, сократились на 2,8%, а в апреле – на 2,6%.

Доходы покупателей все еще находятся под давлением, покупатели по-прежнему действуют в рамках сберегательной модели поведения, сообщает пресс-служба сети «Лента». Покупатели придерживаются рациональных трат, большинство по-прежнему воздерживается от спонтанных покупок, их склонность к промоакциям также сохраняется, говорит руководитель пресс-службы ГК «Дикси» Владимир Русанов. Он отмечает переключение внимания на собственные торговые марки сетей (СТМ), которые дешевле товаров – лидеров категорий на 10–40%. «Клиенты все так же осознанно подходят к выбору товара, оптимизируя бюджет, обращают внимание на цену, и многие покупают только необходимые товары», – согласна директор по коммуникациям и КСО «Ашан Россия» Мария Курносова.

Средние расходы жителей СЗФО на один поход в магазин в марте составили 640 руб. (+12,3% по сравнению с мартом 2016 г.), в апреле – 657 руб. (+19,9%), свидетельствует индекс «Средний чек» холдинга «Ромир» (рассчитывается исходя из информации о покупках товаров повседневного спроса, поступающей в режиме онлайн от 30 000 покупателей из 180 городов с населением от 100 000 человек). Инфляция в Петербурге с начала года составила 2,4%, в Ленобласти – 1,6%. Реальные доходы петербуржцев (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в I квартале упали на 4,2% в годовом выражении (см. врез).

Как сохранить

Даже экономия на продуктах не помогает откладывать деньги. По данным Петростата, по итогам I квартала 2016 г. на повседневные расходы (покупку товаров и услуг) приходилось 70,3% расходов горожан, а в этом году – уже 73,8%, на обязательные платежи – 13,4 и 15% соответственно. В I квартале этого года на сбережения жители города отложили 13,3% своего дохода (из них 9,2% – во вкладах и ценных бумагах), годом раньше – 16,1% (9,6% – во вкладах и ценных бумагах).

Интерес к сбережениям упал в том числе из-за снижения доходности депозитов. Средневзвешенные ставки по вкладам физлиц (в рублях до одного года, включая «до востребования») снизились с 6,41% в январе до 5,83% в марте, свыше одного года – с 7,39 до 6,81%, по данным ЦБ, рассчитанным по 30 крупнейшим банкам.

Надо больше Средняя номинальная заработная плата в Петербурге за март составила 53 272 руб. (рост на 8,7% в годовом выражении), реальная начисленная зарплата за год выросла на 4,2%. Разница между реальными и желаемыми доходами на Северо-Западе одна из самых больших в стране: при среднем доходе на семью в СЗФО в 60 000 руб. респонденты для «нормальной жизни» хотели бы иметь 101 000 руб. в месяц, по данным «Ромира» (опрошено 1500 человек).

В Северо-Западном Сбербанке в I квартале 2017 г. было открыто на 17,6% меньше депозитов, чем годом раньше, передал через пресс-службу заместитель председателя банка Олег Тихомиров. По его словам, за квартал клиенты Северо-Западного Сбербанка открыли более 378 000 вкладов на сумму 143 млрд руб., из них в Петербурге – 198 000 депозитов на 91 млрд руб. Продолжительность вклада выросла от полугода до 1–2 лет, а средняя сумма вклада составляет чуть более 400 000 руб., добавил Тихомиров.

Объем рублевых вкладов петербуржцев в «ВТБ 24» за четыре месяца 2017 г. увеличился на 5,5% до 105,5 млрд руб., а совокупный объем вкладов с начала года практически не изменился и на конец апреля составил 191,3 млрд руб., передал через пресс-службу старший вице-президент, управляющий филиалом «ВТБ 24» в Петербурге, Михаил Иоффе. Объем валютных вкладов сокращается исключительно за счет вкладов в евро. По словам Иоффе, доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов, открытых в «ВТБ 24» жителями Петербурга и Ленобласти, впервые за долгое время превысила долю валютных, за год она выросла с 46,4 до 52%.

Банкиры отмечают дальнейший рост спроса на кредитование. По итогам I квартала 2017 г. Северо-Западный Сбербанк выдал более 62 000 потребительских займов на 14,5 млрд руб., что на 22,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в Санкт-Петербурге объем кредитования вырос еще больше – на 27%, говорит Тихомиров. Количество кредитов наличными, выданных «ВТБ 24» в Петербурге в январе – апреле 2017 г., осталось на прошлогоднем уровне (21 000), а объем выдачи увеличился более чем на 16% – с 8,9 млрд до 10,4 млрд руб., говорит Иоффе.

На пике кризиса домохозяйства опережающими темпами по сравнению с падением своих реальных доходов сокращали потребление и наращивали «подушку безопасности» на случай потери работы или снижения зарплат, а сейчас динамика потребления немного опережает динамику реальных доходов на фоне сформированных ранее резервов, плавного снижения безработицы, укрепления рубля и снижения процентных ставок, делает вывод аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Он не исключает, что во втором полугодии падение реальных доходов завершится. «Заметный рост потребительского спроса возможен к концу года в некоторых секторах рынка, связанных по большей части с товарами длительного пользования и зависящих от стоимости кредитования (одежда, бытовая техника и т. п.)», – добавил аналитик.