Как считает основной владелец компании Леонид Михельсон, это правильно делать после запуска «Запсибнефтехима»

«Сибур» может провести IPO после 2019 года «Сибур»

«Сибуру» правильно провести IPO после запуска «Запсибнефтехима». Это в кулуарах Петербургского экономического форума заявил основной владелец компании Леонид Михельсон. «По финансовому состоянию и для комфортности инвесторов это правильно делать после запуска "Запсибнефтехима", - сказал бизнесмен.

Михельсон владеет 48,5% акций "Сибура". В начале мая он увеличил свой пакет, выкупив у бывшего вице-президента "Сибура" Кирилла Шамалова 17% акций компании. До контрольного пакета Михельсон свою долю увеличивать не планирует. Бизнесмену Геннадию Тимченко принадлежит 17% "Сибура", бывшему и нынешнему менеджменту «Сибура» – 10,6%, Sinopec – 10%, Silk Road Fund – 10%, Шамалову – 3,9%.

«Запсибнефтехим» - крупнейший инвестиционный проект «Сибура». Оценка инвестиций по данным на 2014 г. - $9,5 млрд. Строительство «Запсибнефтехима», который сможет производить 1,5 млн т полиэтилена и 500 000 т полипропилена, должно завершиться в 2019 г. Запуск «Запсибнефтехима» «существенно улучшит операционный профиль компании, так как мощности по полиолефину увеличатся в 3 раза относительно текущего уровня в 1 млн т, а доля внутренней переработки сжиженного углеводородного газа вырастет почти вдвое», пишут аналитики Fitch.

По сути запуск «Запсибнефтехима» удвоит производство компании. Так что при размещении можно будет рассчитывать на хорошую оценку, говорит источник, близкий к одному из акционеров холдинга.

Для продажи 10% акций «Сибура» китайской Sinopec холдинг был оценён в $13 млрд. «Есть интерес к "Сибуру", как к одной из крупнейших нефтехимических компаний», - сказал Михельсон.