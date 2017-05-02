Кирилл Шамалов продал 17% «Сибура»

«Я решил сфокусироваться на нефтехимической отрасли в обозримой перспективе и был готов в дальнейшем увеличивать пакет» – так в августе 2015 г. член совета директоров «Сибура», президент и единоличный владелец «Ладога менеджмента» Кирилл Шамалов объяснял «Коммерсанту» причину покупки 17% «Сибура» у Геннадия Тимченко. После этой сделки его пакет вырос до 21,4%. Не прошло и двух лет, как Шамалов продал 17% основному владельцу холдинга Леониду Михельсону. «Предложение Леонида Михельсона о приобретении пакета акций совпало с моими планами по диверсификации портфеля инвестиций», – передал «Интерфакс» слова представителя Шамалова. Сумму сделки он не назвал. Вопросы, направленные «Ведомостями» в «Ладога менеджмент», остались без ответа.

«Сибур» подтвердил, что ООО «Траст» Михельсона приобрело 17% акций компании у принадлежащего Шамалову ООО «Яуза 12». Теперь структура владения «Сибуром» выглядит так: Михельсону принадлежит 48,5%, Тимченко – 17%, бывшему и нынешнему менеджменту «Сибура» – 10,6%, Sinopec – 10%, Silk Road Fund – 10%, Шамалову – 3,9%.

Михельсон договорился о покупке у Газпромбанка 100% «Сибура» в конце 2010 г. И почти сразу же стал привлекать партнеров. В 2011 г. 37,5% акций компании достались Тимченко. В прошлом году по 10% компании купили китайские Sinopec и Silk Road Fund. Сумма сделки с Sinopec, по словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, должна была составить $1,3 млрд.

Исходя из оценки «Сибура» для сделки с Sinopec проданные Шамаловым акции могли стоить $2,21 млрд. За сколько он покупал бумаги у Тимченко, неизвестно. Сделка состоялась в сентябре 2014 г. Спустя почти год Шамалов рассказал «Коммерсанту», что средства предоставил Газпромбанк. На конец 2014 г. долгосрочные кредиты и займы покупателя акций – компании «Яуза 12», по данным «СПАРК-Интерфакса», были 78,9 млрд руб. (около $2,1 млрд по курсу на 5 сентября), проценты к уплате – 343,7 млн руб. Кредиты и займы «Яузы 12» на конец 2015 г. были 79,5 млрд руб., проценты к уплате – 785,1 млн руб.

Причитающиеся Шамалову дивиденды с 2014 г. могли составить 11,7 млрд руб. (около $220 млн по курсам на даты выплат). Плюс в конце 2016 г. Шамалов продал 0,4% акций «Сибура» китайской Sinopec за $52 млн. Выходит, с учетом процентов к уплате Шамалов меньше чем за три года мог заработать на акциях «Сибура» около $100 млн.

«Сибур» мог сильно подорожать, считает директор инвестиционной группы UCP Андрей Марченко.

Узкий круг Кирилл Шамалов – сын давнего знакомого Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. Работал в «Газпроме», Газпромбанке, а в 2008 г. стал вице-президентом «Сибура» и к 2013 г. купил по опционной программе 4,3% акций компании. Как писало Reuters, в феврале 2013 г. Шамалов-младший женился на Катерине Тихоновой, которую называют младшей дочерью Путина.

С 2013 г. выручка компании увеличилась в 1,5 раза до 412 млрд руб., а EBITDA – в 1,7 раза до 140 млрд руб. За это время на полную мощность заработали два новых предприятия «Сибура»: СП с бельгийской Solvay по производству поливинилхлорида и производство полипропилена в Тобольске. Рентабельность компании по EBITDA выросла на 5 п. п. до 34%. В 2019 г. «Сибур» планирует достроить крупнейший проект – «Запсибнефтехим», комплекс по производству полипропилена и полиэтилена в Тобольске, который удвоит выпуск нефтехимической продукции «Сибура».

В оценке компании уже учитываются будущие денежные потоки от этого проекта, добавляет Марченко. В 2014 г. он был лишь на бумаге. Подобные истории стремительного заработка встречаются часто в IT-стартапах, для нефтехимической отрасли это скорее исключение, продолжает Марченко.

Представитель Газпромбанка в выходные не ответил, погасил ли Шамалов кредит, привлекавшийся на покупку пакета «Сибура».

На какие проекты Шамалов потратит вырученные деньги, не ясно. По данным «СПАРК-Интерфакса», никаких дочерних и зависимых структур у «Ладога менеджмента» нет. Кроме доли в «Сибуре», по данным «СПАРК-Интерфакса», Шамалову принадлежит 5% Русской цементной компании. Шамалов с партнерами вкладывался в IT-бизнес – в компанию «IT консалтинг», но инвестиции не оправдали себя, рассказывал Шамалов «Коммерсанту».

По мнению заместителя гендиректора «Транспэренси интернэшнл – Россия» Ильи Шуманова, сделку нельзя рассматривать в отрыве от роста благосостояния семьи президента, так как Шамалов является сыном его давнего друга и предполагаемым зятем главы государства. В 26 лет Шамалов стал вице-президентом «Сибура», затем выкупил 17% акций компании еще у одного друга президента, а теперь продал одному из богатейших людей России. «Подобные сделки с политически значимыми лицами, каким является, несомненно, Шамалов-младший, поднимает вопрос о том, как влияет статус родственника президента на возможность получить выгодное предложение о покупке или продаже принадлежащих ему активов», – подчеркивает Шуманов.