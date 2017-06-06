Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: $5 млн на доктора
Сервис по вызову врачей на дом Doc+ получил еще $5 млн от «Яндекса» и Baring Vostok
Они пойдут на развитие онлайн-клиники
- Ирина Скрынник
- / Ведомости
Полученные от акционеров средства Doc+, по словам его представителя, потратит на создание полностью «цифровой клиники», которая будет работать по той же модели, что и онлайн-банки
«Новая Медицина»
Оператор сервиса вызова врачей на дом Doc+ – «Новая медицина» – получил $5 млн от структуры Baring Vostok и интернет-компании «Яндекс». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Doc+ и подтвердили представитель «Яндекса» и менеджер по инвестициям Baring Vostok Дмитрий Бабурин. Обе компании уже инвестировали в Doc+ год назад $5,5 млн.
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