Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: $5 млн на доктора

Сервис по вызову врачей на дом Doc+ получил еще $5 млн от «Яндекса» и Baring Vostok

Они пойдут на развитие онлайн-клиники

Оператор сервиса вызова врачей на дом Doc+ – «Новая медицина» – получил $5 млн от структуры Baring Vostok и интернет-компании «Яндекс». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Doc+ и подтвердили представитель «Яндекса» и менеджер по инвестициям Baring Vostok Дмитрий Бабурин. Обе компании уже инвестировали в Doc+ год назад $5,5 млн.

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