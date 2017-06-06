Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Кофе за рекламу
Для участников экономического форума было предоставлено 350 кг чая и почти 2 т кофе
Многие поставщики «Росконгресса» работают по бартеру
- Дмитрий Горшенин,
- Валерия Лебедева,
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Гости форума – желанные клиенты
Евгений Егоров / Ведомости
Партнер по организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – ГК «Орими трэйд» (чай Greenfield и кофе Jardin) – в этом году предоставил 350 кг чая и около 2 т кофе: затраты на продукцию (включая сахар), оплату персонала, посуду, логистические издержки и проч. составили порядка 3,5 млн руб., еще около 10 млн руб. было потрачено на оборудование (кофемашины, бойлеры и проч.). «Орими трэйд» – официальный партнер ПМЭФа с 2006 г., сотрудничество осуществляется на бартерной основе, говорит PR-директор группы Мария Драбова. По ее словам, по сравнению с прошлым годом объем вырос незначительно, в 2013 г., когда форум еще проходил в «Ленэкспо», компания предоставила около 250 кг чая и около тонны кофе.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}