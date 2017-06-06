Для участников экономического форума было предоставлено 350 кг чая и почти 2 т кофе

Гости форума – желанные клиенты Евгений Егоров / Ведомости

Партнер по организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – ГК «Орими трэйд» (чай Greenfield и кофе Jardin) – в этом году предоставил 350 кг чая и около 2 т кофе: затраты на продукцию (включая сахар), оплату персонала, посуду, логистические издержки и проч. составили порядка 3,5 млн руб., еще около 10 млн руб. было потрачено на оборудование (кофемашины, бойлеры и проч.). «Орими трэйд» – официальный партнер ПМЭФа с 2006 г., сотрудничество осуществляется на бартерной основе, говорит PR-директор группы Мария Драбова. По ее словам, по сравнению с прошлым годом объем вырос незначительно, в 2013 г., когда форум еще проходил в «Ленэкспо», компания предоставила около 250 кг чая и около тонны кофе.