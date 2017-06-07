Агропром
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Агрокомплекс Ткачева засахарился

Связанный с семьей министра сельского хозяйства Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева вошел в топ-5 крупнейших производителей сахара

Компания увеличила производство в 3 раза

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева в 2016 г. занял 5-е место среди производителей сахара в России – с долей 4,7%, ссылается компания «Русагро» в своем годовом отчете на данные Союзроссахара (см. график). Правильность информации подтвердил «Ведомостям» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Год назад 5-е место занимал агрохолдинг «Разгуляй», с тех пор он был признан банкротом, большая часть его активов распродана, среди покупателей в том числе и агрокомплекс.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в России, основные его активы расположены в Краснодарском крае. Бенефициарами агрокомплекса считаются члены семьи министра сельского хозяйств Александра Ткачева. Агрокомплекс был создан в 1993 г. отцом министра Николаем Ткачевым. Компания производит зерновые, стала одним из лидеров в производстве сырого молока в стране, занимает 2-е место по производству риса. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева занимается и животноводством: производит свинину, говядину; кроме того, он развивает и розницу – сеть насчитывает уже более 600 магазинов в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области. Среди крупнейших в России владельцев сельскохозяйственных земель Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева занимает 4-е место: площади угодий за прошлый год увеличились на 40% и достигли 640 000 га, по данным BEFL.

Компания действительно усилила позиции в сахарном бизнесе: производство в 2016 г. выросло в 3 раза и достигло 270 000 т, приводит данные ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

Стали слаще

Среднедушевое потребление сахара в России – одно из самых высоких в мире: 39 кг в год, говорится в отчете «Русагро». Из-за кризиса в 2016 г. оно выросло.

Гендиректор Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина эти цифры подтверждает. Компания и увеличивала перерабатывающие мощности уже имевшихся у нее предприятий, и приобретала новые сахарные заводы, объясняет Хворостина: в прошлом году в состав агрокомплекса вошли Тихорецкий и Павловский сахарные заводы.

По итогам 2017 г. производство сахара еще вырастет – компания приобрела Кореновский сахарный завод (принадлежал «Продимексу». – «Ведомости»), говорит Хворостина и подтверждает человек, близкий к «Продимексу». По данным ИКАРа, в прошлом году этот завод выпустил 55 000 т сахара. Следовательно, по итогам 2017 г. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева сможет увеличить производство до 325 000 т, или минимум на 20%, подсчитали «Ведомости». Производство на этом заводе будет увеличено, обещает Хворостина.

Четверка лидеров несколько лет не меняется, говорит Иванов: первый среди сахарозаводчиков – «Продимекс» Игоря Худокормова, второй – «Доминант» Павла Демидова, третий – «Русагро» Вадима Мошковича, четвертый – «Сюкден» (российское подразделение французской Sucden). Если Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева продолжит расти столь же динамично, то займет место «Сюкдена», считает Иванов.

Последние два года были удачными для производителей сахара: цены были высокими, рентабельность бизнеса выросла, говорит финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Например, у «Русагро» производство сахара в 2016 г. стало одним из самых выгодных направлений: рентабельность по EBITDA составила 26%, указано в годовом отчете компании. Поэтому компании активно инвестировали в расширение мощностей и приобретение новых активов, продолжает Тихомиров. Например, «Русагро» в прошлом году приобрела три сахарных завода в Орловской и Курской областях, принадлежавших «Разгуляю», «Продимекс» купил некоторые активы казахстанского холдинга «Иволга», а «Сюкден» модернизировал действующие комбинаты.

Посевные площади под сахарную свеклу в России достигли 1,1 млн га в 2016 г., это на 9% больше, чем в 2015 г. В августе 2016 г. – марте 2017 г. производство сахара было рекордным за всю российскую историю – 6,1 млн т, оно выросло на 20% в годовом выражении, констатирует Иванов. В 2017 г. ситуация стала ухудшаться – цены пошли вниз, а рубль укрепился, сетует Тихомиров, но два предыдущих удачных года позволили производителям сделать денежные запасы, которые позволят пережить трудные времена.

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