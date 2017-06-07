«Газпром» и «Нафтогаз» уверены, что выиграли в Стокгольме

Украина хотела пересмотреть цену 2010 г. Konstantin Chernichkin / Reuters

Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма кардинально пересмотрел формулу цены в контракте на поставку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», сказал в эфире «5 канала» председатель правления украинской компании Андрей Коболев, передает «Интерфакс». По его словам, теперь цена зависит от цены газа на рынке, а не от цен на нефтепродукты. «Формула кардинально изменена. Она изменена с 2014 г. Она изменена на новый рыночный принцип. <...> Формула цены одномоментно была изменена для Украины с привязки к нефти к привязке к рынку», – сказал он. По новой формуле Украина могла бы приобретать российский газ дешевле, даже дешевле газа, который сейчас страна покупает в Европе, сказал Коболев, добавив, что такой принцип наиболее справедлив.