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Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Ничья в Стокгольме

«Газпром» и «Нафтогаз» уверены, что выиграли в Стокгольме

«Нафтогаз» заявил, что формула цены пересмотрена в его пользу, а «Газпром» считает, что решение положительно для него

Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма кардинально пересмотрел формулу цены в контракте на поставку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», сказал в эфире «5 канала» председатель правления украинской компании Андрей Коболев, передает «Интерфакс». По его словам, теперь цена зависит от цены газа на рынке, а не от цен на нефтепродукты. «Формула кардинально изменена. Она изменена с 2014 г. Она изменена на новый рыночный принцип. <...> Формула цены одномоментно была изменена для Украины с привязки к нефти к привязке к рынку», – сказал он. По новой формуле Украина могла бы приобретать российский газ дешевле, даже дешевле газа, который сейчас страна покупает в Европе, сказал Коболев, добавив, что такой принцип наиболее справедлив.

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