Производитель «Бабкиных семечек» и «Кириешек» подтвердил покупку кондитерской фабрики в Поволжье

Фабрика «Глобус» - крупный производитель сладостей в Поволжье Правительство Ульяновской области

Компания подтверждает информацию о покупке фабрики «Глобус» в Ульяновске, сообщила «Ведомостям» представитель «КДВ групп». Фабрика приобретена для наращивания производственных мощностей в европейской части России, отметила она.

Ранее о сделке «Ведомостям» сообщали дистрибуторы «Глобуса». Эта фабрика - крупный производитель сладостей в Поволжье. Основная продукция - желейные, шоколадные конфеты, печенье и др. Директор по развитию пищекомбината «Азовский» (входит в группу компаний «Тимоша») Марлен Гемеджи ранее оценил сделку в 2 млрд руб.

В «КДВ групп» уже входит более 10 фабрик, на которых выпускает свыше 350 видов продукции, указано на сайте компании. Самые известные бренды - «Бабкины семечки», «Яшкино», сухарики «Кириешки» и «3 корочки». Также компания управляет собственной сетью супермаркетов «Ярче!». Производство кондитерской продукции превышает 100 000 т в год. В 2016 г. журнал Forbes включил «КДВ групп» в рейтинг крупнейших частных компаний России. Ее выручка в 2015 г. - 80,9 млрд руб.

На рынке мучных кондитерских изделий (печенье, пряники) компания занимает второе место после Mondelez с долей 7,4% в 2016 г., по данным Euromonitor. Основной бенефициар компании - ее основатель Денис Штенгелов. Головной офис компании находится в Томске.

Компания активно расширяется, в том числе и в европейской части России. Так, в 2016 г. компания начала открывать магазины «Ярче!» в Московском регионе. Сейчас уже больше 50 магазинов работают в Москве и Московской области. Также в ноябре 2016 г. стало известно о приобретении «КДВ групп» комбината «Озерский сувенир» (производитель шоколада, мармелада и др.), а в марте 2017 г. – фабрики «Гранъ» (производитель заварного печенья). Оба комбината расположены в Московской области.