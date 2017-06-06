Производитель «Кириешек» продолжает скупать кондитерские фабрики

Сделка с «Глобусом» уже третья за последнее время для «КДВ групп» «Глобус»

Собственники ульяновской кондитерской фабрики «Глобус» (производит пряники, печенье, карамель и конфеты) приняли решение о продаже бизнеса, говорится в письме ее гендиректора Алексея Быкова дистрибуторам. «Ведомости» ознакомились с письмом. Телефон Быкова в понедельник, 5 июня, не отвечал, на запрос он не ответил. Человек, близкий к «Глобусу», подтвердил: такое письмо компания рассылала. Его получил, в частности, гендиректор компании «Ярмарка веселья» Борис Михин. Кто новый собственник, в письме не уточняется.

Компанию купил один из крупнейших в России производителей сладостей – компания «КДВ групп», сообщили «Ведомостям» четыре дистрибутора, знающих об этом от сотрудников «Глобуса». Управляющий партнер инвестиционной компании Walnut Capital (финансовый консультант по сделке) Артем Моторный подтвердил факт сделки между «КДВ групп» и «Глобусом». Запрос в «КДВ групп» остался без ответа.

Сделка с «Глобусом» уже третья за последнее время для «КДВ групп»: в ноябре 2016 г. стало известно о приобретении «КДВ групп» комбината «Озерский сувенир» (выпускает шоколад, мармелад, фруктовые батончики), а в марте 2017 г. – фабрики «Гранъ» (производитель заварного печенья). Оба производителя сравнительно небольшие, их продукция нишевая, замечает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из производителей кондитерских изделий. Очевидно, что компания, совершая эти сделки, стремится не купить крупного игрока, а скорее расширить ассортимент, сделав его более интересным, считает он. «КДВ групп» уже объединяет более 10 фабрик, на которых выпускает свыше 350 видов продукции, среди которых, в частности, «Бабкины семечки», вафли «Яшкино», печенье и мармелад «Бонди», сухарики «3 корочки» и «Кириешки». Головной офис компании находится в Томске. Производство кондитерской продукции – свыше 100 000 т в год. В 2016 г. журнал Forbes включил «КДВ групп» в рейтинг крупнейших частных компаний России. Выручка группы в 2015 г. составила 80,9 млрд руб. Основным бенефициаром компании считается ее основатель Денис Штенгелов.

Сегмент мучных кондитерских изделий (печенье, пряники, вафли и др.), которые являются основной продукцией «КДВ групп», устоял в кризис: этот товар недорогой, долго хранится, а цены на него растут медленнее, чем, например, на шоколад, говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. «КДВ групп» на этом рынке занимает 2-е место после Mondelez с долей 7,4% в 2016 г., свидетельствуют данные Euromonitor.

Основанная в 1997 г. кондитерская фабрика «Глобус» не входит в топ-10 крупнейших производителей на российском рынке, «но это заметный, качественный региональный игрок», говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. Марки конфет – «Река молока», «Пчелка Жу-Жука» и проч. Годовая мощность производства – 40 000 т. По данным ЕГРЮЛ, основная компания – ООО «Глобус» – на 60% принадлежит Алексею Батракову и на 40% – Анатолию Кочкову. Выручка «Глобуса» в 2015 г. составила 393,7 млн руб., по данным СПАРК. Такое предприятие может стоить не менее 2 млрд руб., оценивает директор по развитию пищекомбината «Азовский» (входит в группу компаний «Тимоша») Марлен Гемеджи. Такую же цифру называет и человек, знакомый с условиями сделки.

После того как завершилась консолидация рынка шоколадных изделий, наступила пора слияний в сегменте сахаристых изделий (карамель, зефир и пастила, мармелад, восточные сладости) и кондитерских изделий, замечает Никитина. Причем производители мучных изделий уже частично консолидированы – на крупнейших игроков приходится около 60% рынка (Mondelez, «КДВ групп», «Келлог», «Объединенные кондитеры» и др.). А вот сегмент сахаристых изделий пока очень разрозненный – 65–70% приходится на небольшие региональные компании, констатирует Никитина.