Суд США обязал акционера «Трансаэро» раскрыть активы

Ольга и Александр Плешаковы не управляют «Трансаэро» почти два года Валерий Левитин / РИА Новости

Суд Южного округа Флориды 6 июня удовлетворил иск «МТС банка» к владельцу и бывшему председателю совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александру Плешакову (59,48% на конец 2016 г.), бывшему первому заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому и флоридской компании Sky Ocean International. Плешаков является бенефициаром и сотрудником последней. Суд обязал ответчиков и флоридские банки по повесткам «МТС банка» в течение 28 дней давать показания и предоставлять документы, говорится в решении. Информация нужна «МТС банку» для участия в процессе банкротства «Трансаэро» и планируемых процессах в России и на Британских Виргинских островах по возврату долга, искажению отчетности «Трансаэро», легализации незаконно полученных доходов и др., говорится в иске.

«Трансаэро» была вторым после «Аэрофлота» крупнейшим авиаперевозчиком в России. Но осенью 2015 г. у нее закончились средства, в октябре у нее аннулировали сертификат эксплуатанта, в декабре 2016 г. компания была признана банкротом и суд ввел процедуру наблюдения. На конец мая в реестр кредиторов включены требования на 216 млрд руб., в том числе 97 млрд руб. она должна 23 банкам, «МТС банку» – 4,1 млрд руб. В случае распродажи активов «Трансаэро» кредиторы вернут около 2 коп. на каждый рубль долга, говорил представитель «Трансаэро».

«Трансаэро» вела значительную часть бизнеса за рубежом, передал «Ведомостям» предправления «МТС банка» Илья Филатов.

«Мы приняли меры для поиска активов компании и информации о сделках, которые совершались не на территории России г-ном Плешаковым и менеджментом «Трансаэро», – продолжает Филатов. – Основываясь на полученной информации, мы будем добиваться погашения задолженности перед банком, в том числе и вне юрисдикции России». До сих пор ни один кредитор не заявлял, что будет взыскивать долг «Трансаэро» с ее акционеров.

Подать иск во Флориде банк смог, потому что Sky Ocean зарегистрирована в этом штате, компания приобрела на много миллионов недвижимость в этом штате в г. Ривьера-Бич, говорится в иске. Криничанский стал ответчиком, так как живет в Южной Флориде, в г. Дельрэй-Бич, указано в документе. Криничанский был самым близким к Плешакову менеджером, по сути, он реально руководил «Трансаэро», утверждает топ-менеджер крупной авиакомпании.

«Трансаэро» для получения кредитов фальсифицировала отчетность, говорится в иске: занизила убытки в 2012 и 2013 гг. на 15,3 млрд руб. в сумме. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг. Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд руб.

В 2011–2014 гг. «Трансаэро» заплатила 332 млн руб. дивидендов, используя для этого банковские займы, говорится в иске, при этом британо-виргинская Sky Stream Corporation (владела 13,01% «Трансаэро», также владеет флоридской компанией Плешакова) использовала дивиденды для покупки недвижимости в Ривьера-Бич, сказано в иске.

Недвижимость продана Недвижимость в Ривьера-Бич Sky Ocean International Плешакова уже продала. «МТС банк» хочет выяснить, куда ушли средства от продажи, какие сделки совершались между членами семьи Плешаковых и их компаниями, в том числе куда реинвестировали дивиденды «Трансаэро».

«МТС банк» хочет получить от ответчиков информацию по вопросам дивидендов, займов, отчетности, недвижимости, о зарплатах и нематериальных благах, которые получали от «Трансаэро» ответчики, а также Ольга Плешакова и Татьяна Анодина (жена и мать Плешакова, также были акционерами «Трансаэро»).

Приказом американского суда о раскрытии информации часто пользуются российские компании при поиске активов своих должников, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Это позволит «МТС банку» вызвать находящихся в США свидетелей для дачи показаний, если полученной информации хватит, российский суд сможет вынести решение о субсидиарной ответственности бенефициаров «Трансаэро», указывает он.

Трудно оценить вероятность последующего взыскания в американском суде, такая тяжба может занять и год, и два, но информация сама по себе может использоваться в качестве доказательств в других процессах, согласен партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. «По нашему опыту, на поиск имущества и взыскание долга за его счет может уйти несколько лет», – предупреждает управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Представители других кредиторов «Трансаэро» – Альфа-банка, «Абсолют банка», МКБ, Новикомбанка, РСХБ, Газпромбанка и Сбербанка – на вопросы «Ведомостей» в среду вечером не ответили.