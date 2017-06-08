«Роснефтегаз», возможно, получил опцион на выкуп части акций у суверенного фонда Катара в течение 10 лет

Суверенный фонд Катара заявил, что может продать свои акции «Роснефти» в любое время и кому угодно Е. Разумный / Ведомости

Сделка по покупке 19,5% «Роснефти» у «Роснефтегаза» QHG Oil (совместное предприятие суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority, QIA, и трейдера Glencore) за 10,2 млрд евро может включать обратный выкуп части пакета QIA, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые со структурой сделки. По данным издания, сделка стала фактически срочным займом для балансировки российского бюджета, причем об обратном выкупе договорились лично президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Срок действия соглашения – до 10 лет, пишет газета. Источник «Интерфакса», знакомый с параметрами прошлогодней сделки, добавил, что у консорциума есть обязательство не продавать пакет в течение определенного периода (его временные границы он не уточнил).