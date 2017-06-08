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Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: У «Роснефтегаза» заподозрили опцион

«Роснефтегаз», возможно, получил опцион на выкуп части акций у суверенного фонда Катара в течение 10 лет

Все участники приватизации «Роснефти» это отрицают

Сделка по покупке 19,5% «Роснефти» у «Роснефтегаза» QHG Oil (совместное предприятие суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority, QIA, и трейдера Glencore) за 10,2 млрд евро может включать обратный выкуп части пакета QIA, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые со структурой сделки. По данным издания, сделка стала фактически срочным займом для балансировки российского бюджета, причем об обратном выкупе договорились лично президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Срок действия соглашения – до 10 лет, пишет газета. Источник «Интерфакса», знакомый с параметрами прошлогодней сделки, добавил, что у консорциума есть обязательство не продавать пакет в течение определенного периода (его временные границы он не уточнил).

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