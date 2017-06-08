Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: «Пятерочки» нашли попутчиков
X5 вместе с Александром Винокуровым и инвесторами «Шоколадницы» хотят торговать на вокзалах и автостанциях
За пять лет они могут открыть до 1000 центров обслуживания пассажиров
- Наталья Ищенко
- / Ведомости
X5 уверена: поток пассажиров на вокзалах можно конвертировать в рубли
Максим Стулов / Ведомости
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился с фондом прямых инвестиций Acmero Capital и с инвесткомпанией Marathon Group развивать «универсальные комплексы по предоставлению современных розничных услуг в районах транспортных пассажирских узлов» – центры обслуживания пассажиров, сообщила X5 и подтвердили представители ее партнеров. Для проекта будет создана отдельная совместная компания, уточнили представители X5 и Marathon Group. Распределение ролей в управлении стороны не раскрыли.
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