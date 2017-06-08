Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: «Пятерочки» нашли попутчиков

X5 вместе с Александром Винокуровым и инвесторами «Шоколадницы» хотят торговать на вокзалах и автостанциях

За пять лет они могут открыть до 1000 центров обслуживания пассажиров

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился с фондом прямых инвестиций Acmero Capital и с инвесткомпанией Marathon Group развивать «универсальные комплексы по предоставлению современных розничных услуг в районах транспортных пассажирских узлов» – центры обслуживания пассажиров, сообщила X5 и подтвердили представители ее партнеров. Для проекта будет создана отдельная совместная компания, уточнили представители X5 и Marathon Group. Распределение ролей в управлении стороны не раскрыли.

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