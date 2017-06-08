Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Инновации помогают не всегда
Производители потребительских товаров тратят миллионы на исследования и разработки
Правда, успех новых продуктов едва заметен
- Шехеразаде Данешху
- / Financial Times
Рынок потребительских товаров зависим от инноваций, потому что продажи ключевых брендов стали замедляться не только в Европе и США, но даже на некоторых развивающихся рынках
John Minchillo / AP
Производители товаров повседневного спроса потратили $20 млрд на исследования и разработки в 2016 г., подсчитали аналитики PwC: в погоне за ростом продаж компании крайне заинтересованы в инновациях. Принципиально новые и модернизированные товары призваны помочь производителям нарастить долю на рынке и увеличить рентабельность за счет повышения цен.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}