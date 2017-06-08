Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Инновации помогают не всегда

Производители потребительских товаров тратят миллионы на исследования и разработки

Правда, успех новых продуктов едва заметен

Производители товаров повседневного спроса потратили $20 млрд на исследования и разработки в 2016 г., подсчитали аналитики PwC: в погоне за ростом продаж компании крайне заинтересованы в инновациях. Принципиально новые и модернизированные товары призваны помочь производителям нарастить долю на рынке и увеличить рентабельность за счет повышения цен.

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