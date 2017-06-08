Производители потребительских товаров тратят миллионы на исследования и разработки

Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Инновации помогают не всегда

Рынок потребительских товаров зависим от инноваций, потому что продажи ключевых брендов стали замедляться не только в Европе и США, но даже на некоторых развивающихся рынках John Minchillo / AP

Производители товаров повседневного спроса потратили $20 млрд на исследования и разработки в 2016 г., подсчитали аналитики PwC: в погоне за ростом продаж компании крайне заинтересованы в инновациях. Принципиально новые и модернизированные товары призваны помочь производителям нарастить долю на рынке и увеличить рентабельность за счет повышения цен.