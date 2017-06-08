Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Туристам заменят самолеты
Туроператорам рекомендовано отказаться от проблемных рейсов «ВИМ-авиа»
Авиакомпания выполнит только те перелеты, которые может гарантировать
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Туроператорам рекомендовано отказаться от проблемных рейсов «ВИМ-авиа»
Е. Разумный / Ведомости
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов призвал туроператоров отказаться от проблемных рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа» и наладить сотрудничество с другими перевозчиками. Об этом он заявил на совещании штаба для урегулирования ситуации с задержкой рейсов «ВИМ-авиа». Кроме самого Ростуризма, как отмечается на его сайте, в состав штаба вошли представители аппарата российского правительства, Минтранса, Росавиации, «ВИМ-авиа», туроператоров, работающих с этой авиакомпанией, а также общественных объединений в сфере туризма.
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