Туроператорам рекомендовано отказаться от проблемных рейсов «ВИМ-авиа» Е. Разумный / Ведомости

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов призвал туроператоров отказаться от проблемных рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа» и наладить сотрудничество с другими перевозчиками. Об этом он заявил на совещании штаба для урегулирования ситуации с задержкой рейсов «ВИМ-авиа». Кроме самого Ростуризма, как отмечается на его сайте, в состав штаба вошли представители аппарата российского правительства, Минтранса, Росавиации, «ВИМ-авиа», туроператоров, работающих с этой авиакомпанией, а также общественных объединений в сфере туризма.