Минэнерго просит снизить нагрузку на нефтяников

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Нефтяникам можно не добавлять

У российского бюджета в любом случае нефтяное лицо Susana Vera / REUTERS

Налоговую нагрузку на нефтяную отрасль решено было увеличить в прошлом году – у НДПИ появилось слагаемое, прибавка: в 2017 г. – 306 руб. на тонне, в 2018 г. – 357 руб. и в 2019 г. – 428 руб.

Но Минэнерго считает дальнейшее повышение налоговой нагрузки на отрасль чрезмерным и предлагает оставить ее такой же, как в 2017 г., рассказал «Ведомостям» замминистра энергетики Кирилл Молодцов, и дополнительные изъятия будут теми же, что и в 2017 г., – 150 млрд руб. Министерство предлагает также 4–5 лет фискальной стабильности для отрасли.

Сценарные условия на 2017–2019 гг. благоприятнее, чем заложенные в бюджете, объясняет Молодцов. Если не повышать дальше нагрузку, удастся и обеспечить нефтяные дополнительные доходы, и минимизировать негативное влияние на сектор добычи, считает он, это повысит доверие инвесторов к отрасли.

Впервые дополнительно обложить нефтяников решили в 2015 г. – у бюджета были проблемы, а нефтяники, несмотря на резкое падение цены нефти, за счет девальвации и особенностей налоговой системы пострадали меньше. Нынешний бюджет верстали исходя из $40 за баррель, а недостающие доходы решили опять взять у нефтяников, хотя девальвационной прибыли у них на сей раз не было.

В начале года нефтедобывающие страны договорились сократить добычу, и нефть подорожала. Тогда Минэнерго предложило не увеличивать слагаемое в 2018 г. – нефтяники обеспечили дополнительные доходы, рассказывают два федеральных чиновника. Сначала идею Минэнерго не восприняли всерьез, но после 25 мая, когда соглашение о сокращении добычи было продлено на девять месяцев, о ней вспомнили.

«Сценарные условия действительно лучше ожиданий, но дефицит бюджета по-прежнему исчисляется 13-значной цифрой, а снижение нефтегазовых доходов по сравнению с 2014 г. серьезное. Дополнительные доходы от замораживания лишь на 15% перекрывают это снижение», – парирует директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов, в предложении Минэнерго нет смысла.

«Роснефть» заинтересована в сохранении стабильного налогового режима, это положительно скажется на развитии инвестпроектов», – заявил представитель «Роснефти». Другие компании отказались от комментариев.

Нефтяные доходы бюджета в 2016 г. составили 4,9 трлн руб. По расчетам Vygon Consulting, в 2017 г. они должны составить 6,1 трлн руб., а без заморозки были бы на 850 млрд руб. меньше. В 2018 г. доходы с учетом соглашения о сокращении добычи составили бы 6,5 трлн руб.

Слагаемое НДПИ должно добавить бюджету порядка 500 млрд руб. за три года. Если слагаемое останется прежним, бюджет потеряет всего 25 млрд руб. в 2018 г. и 60 млрд руб. в 2019 г., что с лихвой компенсируют огромные дополнительные доходы от соглашения с ОПЕК, уверен главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Если процесс ограничится только сохранением коэффициента в НДПИ таким же, как в 2017 г., а не его сокращением или отменой, то эффект будет не очень большим, согласен директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, при том что нефтегазовые доходы бюджета могут превысить план примерно на 0,7–1 трлн руб., инициатива вернуть часть денег отрасли своевременна.

Бенефициар соглашения с ОПЕК – государство, понял Vygon Consulting. Как снижение цен на нефть в 2016 г. не привело к сокращению EBITDA нефтяников (больше пострадало государство), так и рост цен на нефть из-за соглашения с ОПЕК принесет в 2017–2018 гг. пользу главным образом бюджету, а EBITDA компаний почти не изменится. Разница в доходах бюджета в 2016 и 2018 гг. – 1,6 трлн руб., подсчитывают они: «Бюджету достается львиная доля от роста котировок».

Для компаний положительный эффект от роста цен существенно нивелирован ростом налоговых изъятий, ревальвацией рубля и уменьшением производства, объясняет Борисов.

Аргументы за повышение нагрузки на нефтяников больше не действуют. Во-первых, бюджет верстался исходя из консервативной цены. Во-вторых, речь шла о девальвационной прибыли нефтяников, сейчас уже неактуальной, указывает Борисов.

Увеличив нагрузку на добывающую часть нефтяной отрасли, правительство создало перекос: инвестиционная привлекательность проектов бурения на месторождениях без льгот сильно снизилась и рост добычи идет в основном на льготируемых запасах, предупреждает Ежов. Доля льготируемой добычи в 2016 г. составила 39,5%, добыча выросла с 23,6 млн т в 2007 г. до 197,9 млн т, нельготируемая же добыча снижалась (см. график).

Минфин готовит отрасль к налогу на добавленный доход, но нефтяники продолжают просить льгот, например «Роснефть» для Самотлора. Одна такая льгота может привести к выпадению доходов бюджета примерно на 80 млрд руб. в год – почти на столько же, сколько за два года бюджет потеряет, если не увеличит НДПИ на всю отрасль, заключает федеральный чиновник.