Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: «Газпром нефть» готовит новый рынок
«Газпром нефть» хочет удешевить производство авиабензина
Компания просит предоставить налоговые вычеты при исчислении акциза производителям этого топлива
- Галина Старинская
- / Ведомости
«Газпром нефть» хочет удешевить производство авиабензина
Д. Абрамов / Ведомости
Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков предложил предоставить налоговые вычеты производителям компонентов авиационного бензина (используется для заправки судов малой авиации) при исчислении акциза. Об этом он написал помощнику президента Игорю Левитину 3 мая. С документом удалось ознакомиться «Ведомостям». Минэнерго предложение рассматривает, сказал представитель министерства.
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