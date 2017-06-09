Промышленность
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Комбайны тянут за рубеж

Минпромторг хочет помочь производителям комбайнов

Министерство придумало дополнительные меры поддержки экспорта сельхозтехники. Бюджету это будет стоить 11 млрд рублей

Экспорт продукции сельхозмашиностроения к 2025 г. без господдержки может вырасти в сравнении с 2016 г. в 1,5 раза до 11,4 млрд руб., а с поддержкой – вчетверо до 30,2 млрд руб. (см. график). Это следует из проекта стратегии развития экспорта сельхозтехники, разработанного Минпромторгом (документ опубликован в четверг на сайте министерства).

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