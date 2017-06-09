Минпромторг хочет помочь производителям комбайнов М. Стулов / Ведомости

Экспорт продукции сельхозмашиностроения к 2025 г. без господдержки может вырасти в сравнении с 2016 г. в 1,5 раза до 11,4 млрд руб., а с поддержкой – вчетверо до 30,2 млрд руб. (см. график). Это следует из проекта стратегии развития экспорта сельхозтехники, разработанного Минпромторгом (документ опубликован в четверг на сайте министерства).