Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: M&M’s из автомата

Mars запускает в России сеть автоматов для продажи M&M’s

Они появятся в кинотеатрах и торговых центрах

Компания Mars в пилотном режиме запускает новый проект – сеть вендинговых автоматов M&M’s Colorworks, в них будет продаваться драже M&M’s, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Один автомат компания уже протестировала в российском офисе.

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