Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: M&M’s из автомата
Mars запускает в России сеть автоматов для продажи M&M’s
Они появятся в кинотеатрах и торговых центрах
- Екатерина Бурлакова
- / Ведомости
Mars начнет осенью устанавливать в московских торговых центрах и кинотеатрах автоматы по продаже драже – M&M’s Colorworks
PIXABAY
Компания Mars в пилотном режиме запускает новый проект – сеть вендинговых автоматов M&M’s Colorworks, в них будет продаваться драже M&M’s, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Один автомат компания уже протестировала в российском офисе.
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