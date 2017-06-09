Венгерский лоукостер Wizz Air с августа начинает перелеты Будапешт – «Пулково» Е. Егоров / Ведомости

В 2017 г. с августа и до конца года Wizz Air перевезет 14 000 пассажиров, в 2018 г. – 45 000, рассказал коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос. Wizz Air – новый перевозчик для петербургского аэропорта. Первый рейс из «Пулково» в Будапешт компания совершит 27 августа. В августе – октябре перевозчик будет летать в Будапешт дважды в неделю по средам и воскресеньям. В зимнем сезоне количество рейсов будет увеличено до трех в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Билеты на рейс будут продаваться по цене от 59,99 евро.