Началось годовое собрание акционеров «Норникеля»

Интриг не предполагается Виталий Петлевой / Ведомости

Сегодня в 13.00 началось годовое собрание акционеров. Оно пройдет в Президент отеле, в Москве.

Представитель «Национального расчетного депозитария» заявил, что в собрании акционеров принимает участие 74% акционеров. Кворум есть.

В президиуме собрания «Норникеля» лишь два человека: председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни и его заместитель Андрей Бугров. В прошлые годы в президиум поднимался и совладелец компании Владимир Потанин, но сегодня его нет.

Благодаря четкому следованию стратегии, мы смогли сделать компанию сильнее эффективнее и безопаснее. Прошлый год запомнился волатильностью цен на металл, отметил старший вице-президент Норникеля Андрей Бугров.

Дивдоходность Норника составила примерно 10%.

Виталий Петлевой / Ведомости 1/2 Виталий Петлевой / Ведомости 2/2

Акционерам сегодня предстоит утвердить не только годовой отчет за 2016 г., но и выплату $1.1 млрд дивидендов, а также переизбрать совет в полном составе.

Интриг не предполагается. Совет директоров номинирован в прежнем составе. Лишь только кресло независимого директора Андрея Коробова из «Ростеха» может занять советник гендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов.

По акционерному соглашению между UC Rusal, который владеет 27,8% «Норникеля» и «Интерросом» (30.3%) из 13 членов совета директоров по 4 места должно быть закреплено за представителями этих компаний. Остальные места -за независимыми директорами. Правом номинировать своего представителя в совет директоров «Норникеля» Онексим (акционер UC Rusal) не пользуется с 2012 г.

UC Rusal представляют гендиректор En+ Максим Соков, гендиректор UC Rusal Владислав Соловьев, директор по контрольно-ревизионной работе Rusal Global Management B.V. Рушан Богаудинов и советник гендиректора «Русал глобал менеджмента» Сталбек Мишаков.

Интересы Потанина в совете директоров сейчас представляют гендиректор «Интерроса» Сергей Барбашев, его заместители Марианна Захарова, старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров и член правления «Интерроса» Алексей Башкиров.

Интересы Романа Абрамовича в совете «Норникеля» отстаивает президент Invest AG Сергей Братухин.