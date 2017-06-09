Мазепин и Греф встретятся с Лукашенко

«Уралкалий» делал предложения о возобновлении партнерства с «Беларуськалием», но они не были восприняты Алексей Никольский / ТАСС

Основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин на следующей неделе рассчитывает обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возобновление сотрудничества по продажам хлоркалия, во встрече может принять участие президент Сбербанка Герман Греф, сообщил в пятницу «Интерфакс».

«На 13 июня назначена встреча с Александром Григорьевичем [Лукашенко], и мы еще раз попытаемся найти взаимовыгодное решение. На эту встречу был приглашен президент Сбербанка [Герман Греф] для того, чтобы со своей точки зрения найти нейтральное финансовое решение, которое устроит обе стороны», - заявил Мазепин во время осмотра президентом России Владимиром Путиным российского павильона на «Астана ЭКСПО 2017».

Представители «Уралкалия» и «Уралхима» от комментариев отказались. Представители Сбербанка, Белорусской калийной компании (БКК) и президента Белоруссии на запросы пока не ответили.

«Потенциал цены на калий на мировом рынке использован не в полной мере, но мы в этой части работаем, продолжаем сотрудничать и вести переговоры с руководителями белорусских компаний», - сказал бизнесмен.

О том, что «Уралкалий» готов возобновить торговое сотрудничество с БКК, трейдером «Беларуськалия», Лукашенко заявлял еще летом прошлого года. «Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против – объединяйтесь, но на наших условиях. Давайте договоримся, сколько будете производить вы, сколько будем производить мы. Поделим рынки и не будем соперничать друг с другом», – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко (его слова передал «Интерфакс»).

«Уралкалий» и «Беларуськалий» раньше продавали калий через совместную БКК, но летом 2013 г. «Уралкалий» вышел из партнерства и заявил, что меняет стратегию и будет продавать больше, невзирая на цены. Акции «Уралкалия» в тот день, как и других калийных производителей по всему миру, упали более чем на 20%.

В октябре Мазепин говорил, что «Уралкалий» делал предложения о возобновлении партнерства с «Беларуськалием», но они не были восприняты (слова по «Интерфаксу»). Он отмечал, что переговоры находятся в неактивной стадии.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков отмечал, что страна будет критично относиться к возможному альянсу с «Уралкалием». Он подчеркивал, что союз «Беларуськалия» и «Уралкалия» распался не по вине Белоруссии, а сейчас БКК нашла свое место и ни от кого не зависит. Лукашенко в марте 2017 г. добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с «Уралкалием», но ее интересы должны быть учтены на 200%, в частности, он настаивал на белорусской юрисдикции для совместного трейдера.