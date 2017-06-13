Торговое сотрудничество «Уралкалия» и «Беларуськалия» может возобновиться

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Российский калий, возможно, снова будет продаваться вместе с белорусским Денис Абрамов / Ведомости

Калийная война началась почти четыре года назад: в июле 2013 г. «Уралкалий» вышел из торгового соглашения с «Беларуськалием» (совместный трейдер – Белорусская калийная компания, БКК – продавал 42% калия в мире). Тогда «Уралкалий» начал продавать удобрения, «не обращая внимания на цены», через своего трейдера, говорил тогдашний гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. В результате цена на калий упала с $400 за 1 т до $214 за 1 т к 2017 г. Крупнейшие производители калия по всему миру в тот день подешевели на 20–25%. После нескольких уголовных дел в Белоруссии на Баумгертнера и совладельца «Уралкалия» Сулеймана Керимова последний компанию продал.