Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Российско-белорусский калий
Торговое сотрудничество «Уралкалия» и «Беларуськалия» может возобновиться
Сегодня в Минск на встречу с президентом Александром Лукашенко могут приехать Дмитрий Мазепин и Герман Греф
- Иван Песчинский,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
Российский калий, возможно, снова будет продаваться вместе с белорусским
Денис Абрамов / Ведомости
Калийная война началась почти четыре года назад: в июле 2013 г. «Уралкалий» вышел из торгового соглашения с «Беларуськалием» (совместный трейдер – Белорусская калийная компания, БКК – продавал 42% калия в мире). Тогда «Уралкалий» начал продавать удобрения, «не обращая внимания на цены», через своего трейдера, говорил тогдашний гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. В результате цена на калий упала с $400 за 1 т до $214 за 1 т к 2017 г. Крупнейшие производители калия по всему миру в тот день подешевели на 20–25%. После нескольких уголовных дел в Белоруссии на Баумгертнера и совладельца «Уралкалия» Сулеймана Керимова последний компанию продал.
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