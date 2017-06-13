Агропром
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Сбербанк заберет залог

Сбербанк может получить в собственность три свинокомплекса агрохолдинга «Пулковский»

Собственники заложили бизнес банку в рамках реструктуризации кредита

Сбербанк подал в ФАС ходатайство о приобретении 100% ООО «Агрохолдинг «Пулковский», ООО «Агрохолдинг «Приозерный» и ООО «Агрохолдинг «Устьволмский», говорится на сайте ФАС. «Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках», – говорится в сообщении ФАС. Все три юрлица входят в агрохолдинг «Пулковский», который управляет двумя свиноводческими комплексами в Ленобласти и одним в Новгородской области. Все три компании, по данным СПАРК, на 51% принадлежат предпринимателю Ивану Каре, на 49% – канадской Angus Forwarding Inc.

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