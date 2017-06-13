Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Сбербанк заберет залог
Сбербанк может получить в собственность три свинокомплекса агрохолдинга «Пулковский»
Собственники заложили бизнес банку в рамках реструктуризации кредита
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Свинокомплексы «Пулковского» были построены на деньги Сбербанка
PhotoXPress
Сбербанк подал в ФАС ходатайство о приобретении 100% ООО «Агрохолдинг «Пулковский», ООО «Агрохолдинг «Приозерный» и ООО «Агрохолдинг «Устьволмский», говорится на сайте ФАС. «Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках», – говорится в сообщении ФАС. Все три юрлица входят в агрохолдинг «Пулковский», который управляет двумя свиноводческими комплексами в Ленобласти и одним в Новгородской области. Все три компании, по данным СПАРК, на 51% принадлежат предпринимателю Ивану Каре, на 49% – канадской Angus Forwarding Inc.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}