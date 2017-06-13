Власти Петербурга прекращают договоры аренды с управляющими компаниями рынков Е. Егоров / Ведомости

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) направил уведомление о прекращении договора аренды Кузнечному рынку. Вскоре такие же уведомления получат управляющие компании Московского, Невского, Ломоносовского и Некрасовского рынков, сообщили в КИО. Затем право 10-летней аренды этих объектов будет выставлено на торги. Победитель должен будет сохранить основную функцию рынка. Действующие операторы смогут участвовать в торгах и получить право аренды в преимущественном порядке по цене, установленной на торгах. Даты проведения торгов и стартовые цены пока не определены, сообщили в пресс-службе КИО.