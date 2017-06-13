Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Новая концепция рынков
Власти Петербурга прекращают договоры аренды с управляющими компаниями рынков
Город рассчитывает на новых инвесторов, которые принесут новые концепции
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Власти Петербурга прекращают договоры аренды с управляющими компаниями рынков
Е. Егоров / Ведомости
Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) направил уведомление о прекращении договора аренды Кузнечному рынку. Вскоре такие же уведомления получат управляющие компании Московского, Невского, Ломоносовского и Некрасовского рынков, сообщили в КИО. Затем право 10-летней аренды этих объектов будет выставлено на торги. Победитель должен будет сохранить основную функцию рынка. Действующие операторы смогут участвовать в торгах и получить право аренды в преимущественном порядке по цене, установленной на торгах. Даты проведения торгов и стартовые цены пока не определены, сообщили в пресс-службе КИО.
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