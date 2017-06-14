ТЭК
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Без права на ошибку

Структуре «Реновы» могут отказать в строительстве солнечной электростанции

В конкурсной документации она по ошибке указала заниженную сумму затрат

Наблюдательный совет «Совета рынка» может отменить ошибочную заявку «Грин энерджи рус» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) на строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 15 МВт. Такой вопрос стоит в повестке его заседания 21 июня («Ведомости» ознакомились с ее содержанием). В завершившемся на прошлой неделе конкурсном отборе инвестпроектов в возобновляемой энергетике (ВИЭ) компания заявила строительство СЭС «Ленинская» с капзатратами 11 725 руб. за 1 кВт, что почти в 10 раз меньше требуемых затрат.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике