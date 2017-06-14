Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Без права на ошибку
Структуре «Реновы» могут отказать в строительстве солнечной электростанции
В конкурсной документации она по ошибке указала заниженную сумму затрат
- Иван Песчинский
- / Ведомости
«Совет рынка» может аннулировать заявку «Реновы» Виктора Вексельберга, в которой она по ошибке указала заниженную сумму затрат на строительство солнечной электростанции
Е. Разумный / Ведомости
Наблюдательный совет «Совета рынка» может отменить ошибочную заявку «Грин энерджи рус» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) на строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 15 МВт. Такой вопрос стоит в повестке его заседания 21 июня («Ведомости» ознакомились с ее содержанием). В завершившемся на прошлой неделе конкурсном отборе инвестпроектов в возобновляемой энергетике (ВИЭ) компания заявила строительство СЭС «Ленинская» с капзатратами 11 725 руб. за 1 кВт, что почти в 10 раз меньше требуемых затрат.
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