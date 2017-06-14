Brunello Cucinelli выкупила контроль в российских бутиках у владельца «Кашемира и шелка»

Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Итальянский кашемир прижился в Москве

Первый монобрендовый магазин Brunello Cucinelli в Москве открылся 12 лет назад Alessia Pierdomenico / Bloomberg

Сделка состоялась в марте 2017 г., следует из годового отчета итальянской компании. Brunello Cucinelli выкупила 62% в фирме, управляющей бутиками, у Виктории Саавы, руководителя группы «Кашемир и шелк», за 7,09 млн евро, сказано в документе. Оставшиеся доли в фирме по-прежнему у Саавы.