Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Джинсы снова в моде

Продажи джинсов выросли на 1,7% в 2016 г.

И должны увеличиться на 2,2% в этом году, прогнозируют аналитики Euromonitor International

Производители джинсов не могли удивить потребителей дизайном и функциональностью продукции в последние годы. Из-за этого продажи джинсов снизились на 4,5% в 2014 г. и 3,4% в 2015 г., тогда как продажи леггинсов и одежды спортивного стиля росли, по данным Euromonitor International. Правда, теперь деним возвращает утерянные позиции.

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