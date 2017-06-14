Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Джинсы снова в моде
Продажи джинсов выросли на 1,7% в 2016 г.
И должны увеличиться на 2,2% в этом году, прогнозируют аналитики Euromonitor International
- Энн Стил
- / The Wall Street Journal
Продажи джинсов выросли на 1,7% в 2016 г. и должны увеличиться на 2,2% в этом году, прогнозируют аналитики Euromonitor International
Е. Разумный / Ведомости
Производители джинсов не могли удивить потребителей дизайном и функциональностью продукции в последние годы. Из-за этого продажи джинсов снизились на 4,5% в 2014 г. и 3,4% в 2015 г., тогда как продажи леггинсов и одежды спортивного стиля росли, по данным Euromonitor International. Правда, теперь деним возвращает утерянные позиции.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}