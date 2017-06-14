Началась распродажа недвижимости автодилера «Балтавтотрейд»

BMW вряд ли захочет вернуться в дилерский центр по старому адресу, чтобы не ассоциироваться с дилером-банкротом, полагает один из участников рынка Евгений Егоров / Ведомости

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже объектов банкротящейся группы «Балтавтотрейд» Петра Тиньгаева 29 июня. На торги выставлено три лота – имущество ООО «Балтавтотрейд» и ООО «Балтавтотрейд Ф» (дилеры BMW и Volkswagen). Самый крупный из них – бывший автоцентр BMW на Придорожной аллее, 10, недалеко от метро «Проспект Просвещения». Площадь здания – 5500 кв. м, начальная цена – 368,5 млн руб. Наиболее вероятный вариант использования объекта – под торговый центр, следует из презентации РАД. Также будут проданы двухэтажное здание площадью 861 кв. м на пр-те Тореза, 46 (начальная цена – 48 млн руб.), и бывшая станция СТО на ул. Композиторов (56,2 млн руб.). РАД рассчитывает искать покупателей и среди ритейла – бывшие дилерские центры успешно переформатируются под супермаркеты, говорится в сообщении аукционной площадки.