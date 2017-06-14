Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Недвижимость Петра Тиньгаева идет с молотка

Началась распродажа недвижимости автодилера «Балтавтотрейд»

На продажу выставлено три лота на общую сумму 472 млн руб., включая бывший дилерский центр BMW

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже объектов банкротящейся группы «Балтавтотрейд» Петра Тиньгаева 29 июня. На торги выставлено три лота – имущество ООО «Балтавтотрейд» и ООО «Балтавтотрейд Ф» (дилеры BMW и Volkswagen). Самый крупный из них – бывший автоцентр BMW на Придорожной аллее, 10, недалеко от метро «Проспект Просвещения». Площадь здания – 5500 кв. м, начальная цена – 368,5 млн руб. Наиболее вероятный вариант использования объекта – под торговый центр, следует из презентации РАД. Также будут проданы двухэтажное здание площадью 861 кв. м на пр-те Тореза, 46 (начальная цена – 48 млн руб.), и бывшая станция СТО на ул. Композиторов (56,2 млн руб.). РАД рассчитывает искать покупателей и среди ритейла – бывшие дилерские центры успешно переформатируются под супермаркеты, говорится в сообщении аукционной площадки.

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