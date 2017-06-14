Райффайзенбанк стал акционером калийного проекта «Акрона»

Райффайзенбанк стал победителем аукциона на покупку у ВЭБа 20% минус одна акция Стулов Максим / Ведомости

Райффайзенбанк стал победителем аукциона на покупку у ВЭБа 20% минус 1 акция в Верхнекамской калийной компании (ВКК, основной акционер - «Акрон»). Об этом говорится в сообщении ВЭБа. Начальная цена акций составляла 10,6 млрд руб. Райффайзенбанк заплатил за акции 10,62 млрд руб. Еще одно предложение на 10,61 млрд руб. делал «Дорогобуж» (входит в «Акрон»).

ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского месторождения в Пермском крае. Его запасы оцениваются в 60 млн т калия, а стоимость – в $1,8–2 млрд. Начало добычи намечено на 2021 г., но выход на полную мощность был перенесен с 2023 на 2025 г. «Акрону» принадлежит 60,1% ВКК, 20% минус 1 акция у ВТБ, еще 19,99% владеет «Сбербанк инвестиции».

В отчете «Акрона» указывалось, что один из банков – акционеров ВКК может в течение 2024 г. продать «Акрону» акции ВКК с премией, эквивалентной доходу банка по кредитам с сопоставимыми условиями, рассчитанному от срока пользования и изначально полученной суммы. Другой банк обладает опционом на продажу акций ВКК до июня 2017 г. В начале апреля свою долю в ВКК выставил на продажу ВЭБ. Стартовая цена – 10,6 млрд руб.

Но в мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила сразу три ходатайства «Акрона» и его дочерних компаний на увеличение доли Верхнекамской калийной компании (ВКК), следует из материалов ведомства. Были удовлетворены ходатайства ПАО «Акрон» о приобретении 91% голосующих акций ВКК, АО «Акронит» – о приобретении 48,999985% голосующих акций ВКК и ПАО «Дорогобуж» – о приобретении 100% голосующих акций ВКК.

Разработка Талицкого участка – главный проект «Акрона» после запуска месторождения апатит-нефелиновых руд Олений Ручей в Мурманской области. «Акрон» рассчитывает на проектное финансирование для Талицкого. На долю в ВКК претендовали китайские инвесторы. Индийская National Mineral Development Corporation также интересовалась, но позже отказалась от покупки 30% ВКК. В прошлом году «Акрон» выкупил у Евразийского банка развития (ЕАБР) 9,1% в ВКК за $120 млн, рассказывал председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов.