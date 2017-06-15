Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Белоусов останется в «Роснефти»

Помощник президента Андрей Белоусов может остаться во главе совета директоров «Роснефти»

Правительство предлагает переизбрать его на этот пост. Но для его избрания нужно большинство голосов в совете