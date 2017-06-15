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Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Белоусов останется в «Роснефти»

Помощник президента Андрей Белоусов может остаться во главе совета директоров «Роснефти»

Правительство предлагает переизбрать его на этот пост. Но для его избрания нужно большинство голосов в совете

Правительство предложило представителям интересов России – директорам «Роснефти» проголосовать за избрание помощника президента Андрея Белоусова председателем совета, следует из проекта директив, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям». Такая инициатива есть, подтвердил федеральный чиновник. Белоусов и сейчас возглавляет совет «Роснефти».

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