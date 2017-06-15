Prosperity Capital недовольна допэмиссией «МРСК Юга»

Деньги нужны были компании, чтобы профинансировать стройки к чемпионату мира по футболу

Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Миноритарии против допэмиссии

После допэмиссий капитал «МРСК Юга» увеличился более чем на 40% «МРСК Юга»

Миноритарий «МРСК Юга» Prosperity Capital оспорила в Арбитражном суде Ростовской области две допэмиссии компании на 1,2 млрд и 1,3 млрд руб. для финансирования строительства инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 г. Об этом говорится в материалах компании. Структуры Prosperity Capital требуют признать допэмиссии недействительными.