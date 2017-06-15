Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Бензин дороже 40 руб.
Литр бензина Аи-95 в России стал дороже 40 руб.
ФАС надеется сдержать рост цен на топливо в этом году в пределах инфляции
Бензин в этом году дорожает быстрее инфляции
М. Стулов / Ведомости
Стоимость топлива в России в период с 4 по 11 июня значительно выросла, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК Минэнерго. Средняя цена за 1 л бензина Аи-95 в России пробила психологическую отметку в 40 руб., подорожание – 9 коп. При этом средняя цена на Аи-92 выросла на 16 коп. до 37,35 руб. за 1 л. Летнее дизельное топливо подорожало в среднем на 8 коп. и продается на уровне 38,17 руб. за 1 л.
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