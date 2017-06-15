Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Авиакомпания «Россия» получила Кубок конфедераций
Перевозить сборные, участвующие в Кубке конфедераций, будет авиакомпания «Россия»
Иностранные авиаперевозчики, включая партнера FIFA Qatar Airways, не могут совершать внутрироссийские перелеты
- Дмитрий Горшенин,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
«Россия» выполнит более 30 рейсов с командами – участницами Кубка конфедераций, говорит источник «Ведомостей»
Тарасенков / Интерпресс / ТАСС
Авиакомпания «Россия» будет перевозить команды, участвующие в Кубке конфедераций 2017 г., рассказал «Ведомостям» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и подтвердили два источника, знакомых с соглашением. Представитель авиакомпании не подтвердил и не опроверг эту информацию.
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