Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Бургеры от Новикова в Петербурге
В Петербург приходит сеть бургерных Аркадия Новикова и «Мираторга» #FARШ
Флагманский ресторан откроется осенью на Невском проспекте, 38
- Мария Буравцева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
На странице Дорофеева в социальной сети Facebook указано, что ресторан разместится в бизнес-центре «Невский, 38»
Е. Егоров / Ведомсоти
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