Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Бургеры от Новикова в Петербурге

В Петербург приходит сеть бургерных Аркадия Новикова и «Мираторга» #FARШ

Флагманский ресторан откроется осенью на Невском проспекте, 38