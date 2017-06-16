«Роснефтегаз» модернизирует региональный самолет Ил-114

Государственный холдинг «Роснефтегаз» выделил десятки миллиардов рублей на модернизацию регионального самолета Ил-114 М. Стулов / Ведомости

О финансировании «Роснефтегазом» программы Ил-114 рассказал в четверг Владимир Путин на прямой линии. «В правительстве не нашлось денег, чтобы выделить средства на развитие этой очень важной для нас техники <...> но мы нашли возможность и из «Роснефтегаза» выделили несколько десятков миллиардов рублей», – поведал президент. «Роснефтегаз» – это не ведущая деятельности госкомпания, владеющая 50% + 1 акция «Роснефти», 10,9% «Газпрома» и 27,63% «Интер РАО» и собирающая с них дивиденды. Но только часть собранных средств «Роснефтегаз» отдает бюджету – часть оставляет себе.