Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: «Роснефтегаз» оплатил самолет
«Роснефтегаз» модернизирует региональный самолет Ил-114
Государственный холдинг выделил на эти цели десятки миллиардов рублей
- Александр Воробьев
- / Ведомости
Государственный холдинг «Роснефтегаз» выделил десятки миллиардов рублей на модернизацию регионального самолета Ил-114
М. Стулов / Ведомости
О финансировании «Роснефтегазом» программы Ил-114 рассказал в четверг Владимир Путин на прямой линии. «В правительстве не нашлось денег, чтобы выделить средства на развитие этой очень важной для нас техники <...> но мы нашли возможность и из «Роснефтегаза» выделили несколько десятков миллиардов рублей», – поведал президент. «Роснефтегаз» – это не ведущая деятельности госкомпания, владеющая 50% + 1 акция «Роснефти», 10,9% «Газпрома» и 27,63% «Интер РАО» и собирающая с них дивиденды. Но только часть собранных средств «Роснефтегаз» отдает бюджету – часть оставляет себе.
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