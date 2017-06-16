«Полюс» может продать 7–9% своих акций за $622–846 млн

Для размещения «Полюс» (до допэмиссии) оценен в $8,482–9,005 млрд ПАО «Полюс»

«Полюс» предложит инвесторам 7–9% акций от увеличенного капитала. Бумаги смогут купить инвесторы на Московской и Лондонской биржах. Диапазон размещения – $66,5–70,6 за акцию и $33,25–35,30 за глобальную депозитарную расписку, говорится в сообщении банков-организаторов. Акции будет продавать Polyus Gold plc., дочерняя компания Polyus Gold International Limited, принадлежащей Саиду Керимову. Polyus Gold plc. займет акции для сделки у материнской компании. На вырученные от размещения деньги Polyus Gold plc. выкупит новые акции «Полюса» и передаст их Polyus Gold International. «Полюс» разместит новые акции на $400 млн. Исходя из этого разместить 7% «Полюс» может за $621,7–657,9 млн (по верхней и нижней границе диапазона), а 9% – за $799,4–845,8 млн. Книга заявок на бумаги «Полюса» открыта 15 июня и будет закрыта 29 июня. У банков-организаторов есть опцион на 10% от размещенных бумаг.