Доля крупных торговых сетей в Петербурге продолжает снижаться

Большая тройка торговых сетей занимает уже меньше 50% петербургского продовольственного рынка Евгений Егоров / Ведомости

По оценке Федеральной антимонопольной службы, доля крупной сетевой розницы в Петербурге по итогам 2016 г. сократилась с 91 до 88%. Доля трех самых крупных сетей (X5 Retail Group, «О’кей», «Лента») на петербургском рынке составила 47,45%, подсчитали аналитики петербургского УФАС. В 2015 г. их совокупная доля составляла 49,9%. Пятерка самых крупных ритейлеров (большая тройка плюс ТД «Интерторг» и «Дикси») занимает 65,3% рынка (в 2015 г. – 68,6%). УФАС подсчитало доли ритейлеров в объеме всех реализованных продовольственных товаров за финансовый год. В целом доля сетей в розничной торговле упала с 90,75 до 87,82%.