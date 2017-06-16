Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Сети отступают
Доля крупных торговых сетей в Петербурге продолжает снижаться
Их теснят небольшие сети и специализированная розница
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Большая тройка торговых сетей занимает уже меньше 50% петербургского продовольственного рынка
Евгений Егоров / Ведомости
По оценке Федеральной антимонопольной службы, доля крупной сетевой розницы в Петербурге по итогам 2016 г. сократилась с 91 до 88%. Доля трех самых крупных сетей (X5 Retail Group, «О’кей», «Лента») на петербургском рынке составила 47,45%, подсчитали аналитики петербургского УФАС. В 2015 г. их совокупная доля составляла 49,9%. Пятерка самых крупных ритейлеров (большая тройка плюс ТД «Интерторг» и «Дикси») занимает 65,3% рынка (в 2015 г. – 68,6%). УФАС подсчитало доли ритейлеров в объеме всех реализованных продовольственных товаров за финансовый год. В целом доля сетей в розничной торговле упала с 90,75 до 87,82%.
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